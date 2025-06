Извадиха обладаната кукла Анабел от дома ѝ, тя предизвика пожар и бягство от затвора

През май 2025 г. поредица от тревожни събития в Ню Орлиънс — дръзко бягство от затвор и опустошителен пожар в историческо имение — предизвикаха вълна от слухове, която бързо набра скорост в социалните мрежи. В центъра на спекулациите: прочутата демонична кукла Анабел - собственост на Ед и Лорейн Уорън, прочутите борци с демоничното.

Анабел, вдъхновила ужасяващия образ в хитовата филмова поредица "Заклинанието", отново попадна в заглавията. Конспиративни теоретици твърдяха, че куклата е „избягала“ от своята обител в Музея на окултното изкуство „Уорън“ в Монро, Кънектикът, и е била видяна в Ню Орлиънс в дните преди странните инциденти. Истината, обаче, е далеч по-прозаична — но не по-малко зловеща.

На 13 и 14 май куклата Анабел е била част от временна изложба, организирана от Ghost City Tours — компания, която провежда обиколки на зловещи места из САЩ. Изложбата в офиса им в центъра на Ню Орлиънс привлече десетки фенове на паранормалното. Някои посетители споделиха в TikTok и Instagram, че усещали "напрежение във въздуха" и "странно присъствие", докато са били в близост до експоната.

На следващия ден, 15 май, в Нотоуей Плантейшън Хаус — една от най-големите южняшки плантации в САЩ, разположена между Батън Руж и Ню Орлиънс — избухна масивен пожар, който унищожи значителна част от имота. Само ден по-късно, на 16 май, десет затворници избягаха от Правосъдния център в Орлиънс, създавайки допълнителна паника сред местните жители.

Съвпадението на датите подхрани онлайн истерия. В коментари под видеа в TikTok хиляди потребители започнаха да спекулират, че Анабел е „привлякла проклятие“ върху града. Според USA Today, основателят на Ghost City Tours Тим Нийлън споделя: „Мислех, че хората ще приемат това на шега, но мнозина бяха абсолютно убедени, че Анабел е виновна за случилото се.“

Тони Спера, настоящият попечител на окултната колекция на семейство Уорън, отговори категорично пред New York Post: „Куклата никога не е била извън нашия контрол. Беше транспортирана със строги предпазни мерки, включително със свещеник от католическата църква. Тя е заключена зад стъкло, в защитено помещение, и не е в състояние да причини вреда.“

Спера подчерта, че Анабел не е била „на свобода“ и че макар куклата да е символ на зловещото, реалната опасност идва от суеверията и ирационалния страх.

Истинската история зад Анабел датира от 70-те години, когато двойката изследователи на паранормални явления Ед и Лорейн Уорън твърдят, че куклата, подарена на студентка по медицински сестри, е обладана от злонамерен дух. Макар реалната Анабел да няма нищо общо с порцелановата фигура от филмите — в действителност това е плюшена кукла Raggedy Ann — нейният образ се е превърнал в модерен архетип на злото.

