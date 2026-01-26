Новини
Опасен съсед тормози семейството на Васил Гюров, заплашва с газов пистолет

26 Януари, 2026 10:58 1 376 16

Според разказа на семейството съседът е интелигентен човек, но се променя рязко, когато се напие

Опасен съсед тормози семейството на Васил Гюров, заплашва с газов пистолет - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Междусъседски скандал завърши със стрелба с газов пистолет. А преди изобщо да се стигне до тази ескалация, години наред е имало кражби, заплахи, непрекъснат тормоз с шум по всяко време на денонощието. За това сигнализира семейството на музиканта Васил Гюров, съобщава NOVA.

Преди близо две години Татяна Йорданова разказа, че фамилията живее в страх заради опасния съсед. Оказва се, че сега, вместо затишие, има ескалация.

Според потърпевшата Мария Кавлакова - съпруга на Васил Гюров, през 2021 г. е подаден първият сигнал в прокуратурата. А в събота, около 5.00 ч. сутринта започнали да се чуват много силни звуци. "Чуха се бормашина, два-три изстрела с пистолет и музика. Беше много плашещо. Пускала съм множество сигнали, в които съм споменала, че се страхувам за себе си и за семейството си. Сега се обадихме на телефон 112. Малкият ми син е изключително уплашен, постоянно пита какво ще стане", разказа тя.

По думите ѝ проблемният съсед, който се казва Георги, има профил на много интелигентен човек, но нощем, след употреба на алкохол, нещата стават много различни.

"Той се променя, когато се напие. Знам за два случая на убийства при междусъседски спорове в София, затова ме е страх. Действаме по интелигентен начин, викайки институциите, искаме да се вземат мерки, въпреки че няма доказано престъпление. Например, трябва да му бъде отнет пистолетът. Освен всичко останало, той ни наблюдава кога влизаме и излизаме. Подлага само моето семейство на тормоз, не отговаря на призовки. Изключи си звънеца, смени си телефона и дори ключалката, защото го е срам. Открадна ни колелото, трошил ни е и централния бушон", разказва още Мария.

Синът ѝ Борис Гюров през лятото на 2024 г. е имал спречкване с Георги, в което се стига почти до бой. По информация на NOVA към момента Софийският районен съд е постановил на съседа 300 лева глоба за хулигански действия.


  • 1 Гоуст

    12 6 Отговор
    Знаейки бегло Васю Гуров бих казал, че той е инициатора на проблемите. Поведение тип "вие сте ми длъжни"

    Коментиран от #6

    11:10 26.01.2026

  • 3 Трол

    14 3 Отговор
    Този съсед е путинофил, тормозещ културния елит на България.

    11:11 26.01.2026

  • 5 Още от памтивек,

    12 4 Отговор
    всеки трети има проблем със съсед, но защо те не се преместят да живеят на друго място а битовизмите на известните винаги трябва да са в новините, а за обикновените хора какво?!

    11:17 26.01.2026

  • 6 Навярно е така пък

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гоуст":

    и много грозен бе
    Как тази жена го търпи със тези присвитички кипрички устни?
    Да го гони и да Й приключат ядовете

    11:19 26.01.2026

  • 7 лош съсед

    7 2 Отговор
    като украйна и съседката и РФ . нарастване на скандала . никакъв разум .

    11:27 26.01.2026

  • 8 oгнянминчев

    6 1 Отговор
    Тоз не беше ли бунтар ?? Какво е туй лицемерие и защита на дребно-буржоазни ценности, като спокойстие и семеен уют ?

    ImGeorgi!

    Коментиран от #11, #15

    11:43 26.01.2026

  • 9 Абе

    4 1 Отговор
    Ми да фанат да го прибият, ама преди това да изключат околните камери.

    11:47 26.01.2026

  • 10 007 лиценз ту кил

    6 0 Отговор
    Подобни съседи са страшен и често срещан проблем. За съжаление в България не могат да бъдат решени по интелигентен начин, защото няма държава.

    11:51 26.01.2026

  • 11 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "oгнянминчев":

    Пунк-иконата одъртя и се превърна в хленчеща махленски клюккарка. Жалка картинка!

    11:55 26.01.2026

  • 12 до някои от коментиращите

    2 0 Отговор
    Шегувате се, иронизирате, но психически нестабилният съсед никак не е за подценяване. Само преди ден видяхме в новините, че психично болен съсед допусна пожар, вследствие на което почина майка на две непълнолетни деца. Постоянно се пише за асоциални хора, които вгорчават живота на съседите си. Купища сигнали от потърпевши и какво от това?
    Във входа, в който живея имаме такъв проблем - няма спокойствие, постоянно крещене, музика на макс, съсипване на входната врата, асансьора, заплахи за убийства, за трупове, празнични факли от запалени брошури и чудовищен гняв в определени моменти към всички и всичко наоколо. Човекът просто има психически проблеми. Понякога с него може да се проведе приятен и разумен разговор, но само след миг се променя до неузнаваемост. И въпреки усилията на всички ни във входа, полицията и пр. институции, резултатите са никакви.

    12:01 26.01.2026

  • 13 Пурко

    1 0 Отговор
    Така ще е в колонията наречена БеГе, където законите са само на хартия, обикновеният човек е безсилен срещу неправдата и единственото решение остава саморазправата със всякакви средства, като по законите на джунглата. Ставал съм свидетел на много подобни нерешими междусъседски проблеми, включително наводнения, луди съседи, шум и тормоз и т.н.

    12:02 26.01.2026

  • 15 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "oгнянминчев":

    И самият Маркс на стари години е станал обикновен бюргер ...малцина изгарят докрай като Че Гевара !!!

    12:09 26.01.2026

