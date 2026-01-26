Новини
Амбър Хърд проговори в документален филм за делото срещу Джони Деп

26 Януари, 2026 16:31 758 11

  • амбър хърд-
  • джони деп-
  • актриса-
  • дело-
  • документален филм-
  • домашно насилие

Актрисата изненадващо се появи в документален филм, излъчен на фестивала "Sundance"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Амбър Хърд направи рядък публичен коментар за последствията от загубата си в делото за клевета срещу бившия ѝ съпруг Джони Деп през 2022 г. по време на Sundance Film Festival през 2026 г.

Хърд изненадващо се появи като гост в документалния филм „Silenced“, който разглежда как обвинени мъже използват съдебни искове за клевета, за да заглушават жени, говорещи публично за насилие. В разговор с режисьорката Селина Майлс, цитиран от Variety, актрисата заяви: „Това не е за мен. Аз загубих способността си да говоря.“

„Не съм тук, за да разказвам моята история. Не искам да я разказвам. Всъщност не искам повече да използвам гласа си. В това е проблемът“, допълни 39-годишната Хърд.

През февруари 2019 г. Деп заведе дело за 50 млн. долара срещу Хърд заради нейна статия от 2018 г. във Washington Post, посветена на темата за домашното насилие. През 2022 г. съдът се произнесе в полза на актьора, като Амбър Хърд беше осъдена да му заплати 10 млн. долара обезщетение и 350 000 долара наказателни щети, докато тя получи 2 млн. долара по насрещния си иск. През декември същата година двете страни постигнаха споразумение, според което Хърд се съгласи да плати 1 млн. долара.

Няколко месеца след края на процеса актрисата се премести в Испания заедно с най-голямата си дъщеря Уна Пейдж. Междувременно Джони Деп заяви в интервю за Times of London, че се е почувствал като „краш тест манекен“ за движението #MeToo по време на делото, като подчерта, че процесът е предхождал масовото активизиране на движението и е разкрил кои фигури в индустрията са предпочели да „играят на сигурно“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Язък

    11 1 Отговор
    Наби си такъв автогол хубавата мома от алчност за пари, че в момента няма нито роли в киното, нито кинти.

    16:35 26.01.2026

  • 2 Пичагата

    10 1 Отговор
    Всички гладни жени обвиняват богатите мъже в домашно насилие за седемцифрени суми. Да ама тая удари на камък ха ха

    16:38 26.01.2026

  • 3 Стенли

    2 0 Отговор
    Не че понякога няма насилие над жени но те прекалиха и стана като проказата за лъжливото овчарче и сега дори да е така ние се съмняваме и не вярваме в деветдесет процента от случаите става въпрос за пари 🤑 минали петнайсет години тя сега се сетила че била изнасилена преди петнадесет години

    Коментиран от #6

    16:46 26.01.2026

  • 4 Спецназ

    4 0 Отговор
    Как може да обвиняваш карибския пират в домашно насилие, МА?

    ТАКИВА хора като неговите герои са
    създали "Демокрацията" в САЩ, Баце!

    ФАКТ!

    16:47 26.01.2026

  • 5 Джуджу

    3 0 Отговор
    Кофти е да среш в леглото, даже и да си мома.

    16:47 26.01.2026

  • 6 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Вместо проказата да се чете приказката

    16:47 26.01.2026

  • 7 Трол

    2 0 Отговор
    Това е все едно филм за оскубване на една кокошка.

    16:48 26.01.2026

  • 8 Сатана Z

    2 0 Отговор
    От финансова гледна точка тази женица е на далавера ,и 9 милиона напред с материала.Осъдена да плати 10 ,но Джони се е навиил само на 1 .

    16:52 26.01.2026

  • 9 Тити

    1 1 Отговор
    Цял месец не бях спал кога ще проговори изтривалката.

    16:55 26.01.2026

  • 10 Спецназ

    1 0 Отговор
    Ако беше български СЪД:

    щом Джони има повече пари да (ни дава),
    тогава отсъждаме максималното- 10 милиона!

    16:58 26.01.2026

  • 11 Обективен

    0 0 Отговор
    Тая кака,големия Джони Деп,я създаде,като актриса и въобще.Тя е абсолютното потвърждение на максимата,"Няма ненаказано добро".

    17:04 26.01.2026