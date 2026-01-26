Амбър Хърд проговори в документален филм за делото срещу Джони Деп

Актрисата Амбър Хърд направи рядък публичен коментар за последствията от загубата си в делото за клевета срещу бившия ѝ съпруг Джони Деп през 2022 г. по време на Sundance Film Festival през 2026 г.

Хърд изненадващо се появи като гост в документалния филм „Silenced“, който разглежда как обвинени мъже използват съдебни искове за клевета, за да заглушават жени, говорещи публично за насилие. В разговор с режисьорката Селина Майлс, цитиран от Variety, актрисата заяви: „Това не е за мен. Аз загубих способността си да говоря.“

„Не съм тук, за да разказвам моята история. Не искам да я разказвам. Всъщност не искам повече да използвам гласа си. В това е проблемът“, допълни 39-годишната Хърд.

През февруари 2019 г. Деп заведе дело за 50 млн. долара срещу Хърд заради нейна статия от 2018 г. във Washington Post, посветена на темата за домашното насилие. През 2022 г. съдът се произнесе в полза на актьора, като Амбър Хърд беше осъдена да му заплати 10 млн. долара обезщетение и 350 000 долара наказателни щети, докато тя получи 2 млн. долара по насрещния си иск. През декември същата година двете страни постигнаха споразумение, според което Хърд се съгласи да плати 1 млн. долара.

Няколко месеца след края на процеса актрисата се премести в Испания заедно с най-голямата си дъщеря Уна Пейдж. Междувременно Джони Деп заяви в интервю за Times of London, че се е почувствал като „краш тест манекен“ за движението #MeToo по време на делото, като подчерта, че процесът е предхождал масовото активизиране на движението и е разкрил кои фигури в индустрията са предпочели да „играят на сигурно“.