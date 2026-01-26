Лидия разкри истината за годежа (СНИМКИ)

Фолк певицата Лидия побърка феновете си в социалните мрежи, след като показа снимки с годежен пръстен, които мнозина приеха като знак, че е получила предложение за брак.

Оказва се обаче, че романтичният кадър даже не е част от случващото се в личния ѝ живот, а е реквизит към сцена от новия ѝ музикален клип.

Самата изпълнителка внесе яснота чрез публикация в социалните мрежи, с която благодари за огромния интерес и разкри истината зад снимките.

"Толкова много любов… Благодаря за всяко съобщение! Кадърът, който ви развълнува, е част от новата ми песен, която се надявам също толкова да ви развълнува. Различна, специфична, трудоемка. Цялата за вас. Дано ви хареса и ви донесе наслада!", написа Лидия в социалните мрежи.

Във видеото участие взима и Траян Мучев – участник от последния сезон на риалити формата "Игри на волята". Освен че е софтуерен инженер, той е добре познат на телевизионната аудитория, а в клипа влиза в ролята на екранния партньор на певицата.

Макар снимките да породиха слухове за личния живот на Лидия, към момента няма информация за реален годеж или дори за връзка, а предишните ѝ постове очевидно са били само с целта да раздвижи кариерата си.