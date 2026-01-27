Новини
Почина Личо Стоунса - златната китара на Пловдив

27 Януари, 2026

Последният мохикан на рока под тепетата

Почина Личо Стоунса - златната китара на Пловдив - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 76 години почина един от най-големите китаристи на българската рок музика - Илия Караянев. Известният като Личо Стоунса виртуоз е роден на 27 юли 1949 г. в любимия си Пловдив. Свири на китара от 14-годишен, като първите му уроци са от Ерик Клептън, Джими Хендрикс и група Shadows, пише marica.bg.

Първата китара прави заедно с баща си, който е дърводелец. През 70-те е най-известният соло китарист у нас, като звездната си слава получава в оркестъра на Лили Иванова. Има тригодишен любовен романс с примата, след което се разделят.

Почина Личо Стоунса - златната китара на Пловдив
Снимка: Интернет

После свири в авангардния тогава джаз оркестър „София". През 1984-та емигрира в Швеция, след това свири по корабите, в оркестри в Германия и Норвегия. След тежка катастрофа през 1996 г. едва остава жив. След това се завръща в България, а последният му проект е Litcho Stones band заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.

Свирил е във всички стилове и с всички родни величия. Летящият му старт е с Емил Димитров и Митко Щерев. С тях свири 6 месеца през 70-те години, а после се оказва в оркестър „София". Навлякъл си куп неприятности заради дългата коса. Там също изкарал половин година. Малко след като ги напуснал, бендът тръгнал на турне, но самолетът, с който летял, паднал и момчето, заело мястото му в оркестъра, загинало. После се озовал във формация „6+1" начело с Иван Пеев. Там се сработил с Марги Хранова и Борис Годжунов. Бандата вървяла страхотно, планували участия в чужбина, но една щура вечер завършила с милиция заради ревността на един от музикантите към Марги и всичко се разпаднало. После свирил с Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Изкарал и три години с Лили Иванова.

„Такава като нея още 100 години няма да се роди. Щом може на тия години да събере 15 000 души. Ако спре да пее, трябва да умре - това е животът ѝ. Страшни концерти правехме навремето в Съюза. Бяха велики времена", споделя Личо в едно от последните си интервюта, но не иска да разказва подробности около битието си с примата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жоро

    11 0 Отговор
    Бог да го прости. Благодаря за хубавите моменти Великане.

    Коментиран от #3

    07:36 27.01.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    2 4 Отговор
    Знаеше се , че Янчо Таков е хванал на калъп в Москва Лили Иванова с музикант и затова се развежда с нея. За този човек ли става въпрос?

    Коментиран от #4

    07:49 27.01.2026

  • 3 Анонимен

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Бил е добър. Мир на душата му!

    07:49 27.01.2026

  • 4 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Това на никого не би се разминало!

    07:51 27.01.2026

  • 5 Калъчев

    3 0 Отговор
    Спомням си като войник в Ловеч бяхме на концерт в театъра на града, може би 1973 г. да беше. Личо Стонса, известен вече, наруга солистката си Марги Хранова, че е лека жена... Нарече си я "к...." Беше го ядосала явно, че му се противи, или предната вечер е имала залитане към някой външен човек...?! - Предположения все пак. "Оркестър без име" по сценарий е подобен като живота в тая група - Павел Попандов точно ...

    08:25 27.01.2026