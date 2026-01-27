Новини
Парис Хилтън: Не съм просто руса кукла

27 Януари, 2026 07:53 833 7

  • парис хилтън-
  • руса кукла

Тя откровено разкрива, че този образ е бил защитен механизъм

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Парис Хилтън е решена най-сетне да покаже на света, че зад образа на лекомислената блондинка се крие много повече. Светската икона, риалити звезда, модел, актриса и вече утвърдена музикантка иска публиката да я види като сериозна личност и активен поддръжник на важни обществени каузи, пише Ройтерс, цитиран от marica.bg.

Това е и основната линия на документалния филм „Infinite Icon: A Virtual Memoir“, посветен на 44-годишната наследница на фамилията „Хилтън“. Лентата, чиято премиера се състоя преди дни в Лос Анджелис, я показва в напълно нова светлина и тръгва по кината на 30 януари.

Филмът проследява Парис по време на записите на нейния електро-поп албум от 2024 г. „Infinite Icon“, както и подготовката за голямото му представяне в култовата зала „Холивуд Паладиум“ в Лос Анджелис. Камерите улавят не просто блясъка, а и усилията, напрежението и амбицията зад сцената.

„Искам хората да видят по-сериозната ми страна, различна от образа на веселата блондинка, с който станах популярна в края на 90-те години“, признава Парис Хилтън в интервю за Ройтерс, дадено в дома ѝ в Бевърли Хилс.

Тя откровено разкрива, че този образ е бил защитен механизъм. „В началото го създадох като щит. Бях преживяла много травми, а след това започнах първото си риалити шоу The Simple Life. Играх тази роля сезон след сезон, без да осъзнавам, че ще го правя цели пет години. Светът ме опозна именно така“, споделя тя.

Въпреки това Хилтън подчертава, че забавната и ексцентрична част от нея никога няма да изчезне напълно. Днес обаче тя иска да покаже и по-зрялото си лице, включително активната си роля в обществени и законодателни каузи. Сред тях са кампаниите ѝ за по-строг федерален контрол върху програмите за грижа за младежи.

Правнучката на основателя на хотелската империя „Хилтън“ – Конрад Хилтън – не крие тежките си преживявания. Тя говори открито за емоционалното и физическото насилие, на което е била подложена като тийнейджърка, докато е била настанявана в центрове за лечение на младежи. Именно тези преживявания я тласкат към активизъм.

Парис работи и с конгресменката Александрия Окасио-Кортес за приемането на Defiance Act – закон, който цели да защити жертвите на дийпфейк порнография.

„Знаех, че трябва да се изправя и да използвам гласа си“, казва Хилтън и подчертава, че благодарение на нейната застъпническа дейност вече са приети 15 щатски закона и два федерални проекта. „Това е най-смислената работа, която съм вършила в живота си“, категорична е тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анонимен

    4 0 Отговор
    Съвсем нормално.

    07:58 27.01.2026

  • 2 просто е

    4 0 Отговор
    руса .... кукла

    08:03 27.01.2026

  • 3 Ами

    4 1 Отговор
    Куха лейка

    08:09 27.01.2026

  • 4 Шератон

    4 1 Отговор
    Вярно, че като се събираха заедно с Бритни Спиърс и Линдзи Лоън, не бяха и трите руси едновременно, не че не бяха прости, но едната беше червенокоса май.

    08:11 27.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хехе

    2 0 Отговор
    не е руса кукла, а много богата руса кукла и затова пишат за нея иначе русо градно нЕма..

    08:22 27.01.2026

  • 7 газо

    1 0 Отговор
    отгазофустата

    08:52 27.01.2026