Парис Хилтън пусна розова серия тенджери и тигани (ВИДЕО)

Парис Хилтън разширява присъствието си в сектора на лайфстайл продуктите с нова линия кухненски и домакински принадлежности в характерната за нея бонбонено розова гама. Колекцията Be an Icon от марката Paris Hilton in Home се позиционира като съчетание между визуален блясък и практичност, насочено към масовия пазар, показват данни от търговските партньори и официалните канали на бранда.

Линията вече е налична в големи търговски вериги като Walmart в САЩ и Lidl в редица европейски държави, както и в основните онлайн платформи и на официалния сайт на Парис Хилтън. Разпространението чрез утвърдени ритейлъри и промоционални цени се вписва в дългосрочната стратегия на Парис Хилтън да превръща личния си имидж в достъпни продукти за широка аудитория – модел, който тя успешно прилага и при парфюмерийните си линии, донесли ѝ стотици милиони долари оборот през годините, по данни на индустриални анализи.

Колекцията включва тенджери, тигани, комплекти ножове, съдове за печене, прибори за сервиране, термочаши и декоративни аксесоари, като част от артикулите са оформени във форма на сърце. Отличителни елементи са пастелните розови нюанси, златистият обков и акцентът върху „стилна функционалност“. Цените варират от около 11 долара за отделни аксесоари до приблизително 97 долара за пълен комплект от над 20 части.

Новата линия се вписва и във все така популярната естетика Barbiecore – тенденция, която излезе извън модата и навлезе в интериорния дизайн и лайфстайл продуктите. След успеха на филма Барби и модните колекции с доминиращо розово, блясъкът и ярката женственост се превърнаха в абсолютен хит сред потребителите, които се чувстват като във филм, използвайки розовите аксесоари.

По думите на представители на бранда, концепцията зад Be an Icon цели да представи кухнята като място за социални преживявания и забавление, а не само за домакински дейности. Анализатори отбелязват, че именно този наратив – съчетание от поп култура, носталгия и практичност – стои в основата на нарастващия интерес към колекцията, особено сред по-младата публика и феновете на стила на Хилтън.