Кание Уест съжали за антисемитските си изблици: Загубих връзка с реалността

Американският рапър и продуцент Кание Уест публикува съобщение на цяла страница в „Уолстрийт Джърнъл“, за да се извини за антисемитските си коментари, предаде Ройтерс.

„Загубих връзка с реалността“, написа Йе в съобщението, приписвайки поведението си на мозъчно увреждане и нелекувано биполярно разстройство. „Съжалявам и съм дълбоко унизен от действията си в това състояние и съм ангажиран с отговорност, лечение и смислена промяна. Това обаче не извинява нещата, които направих. Аз не съм нито нацист, нито антисемит. Обичам еврейския народ“, добави той, цитиран от Ройтерс.

Кание също така изрази съжаление за минали изрази на възхищение към Адолф Хитлер и използването на изображения със свастика. Правозащитната Лига против поругаването (ADL), която следи антисемитизма, излезе с изявление, в което описва извинението му като закъсняло и отбелязва предишните му антисемитски забележки. „Извинението на Йе към еврейския народ е отдавна закъсняло и не отменя автоматично дългата му „история на антисемитизъм“ - антисемитската песен „Хайл Хитлер“, която създаде, стотиците туитове, свастиките и безбройните препратки към Холокоста - и всички усещания на болка и предателство, които това причини“, посочи говорител на ADL в изявление пред Ройтерс.

Кание Уест пише още, че преди 25 години е претърпял автомобилна катастрофа, причинила му значителни мозъчни увреждания, които според него не са били правилно диагностицирани до 2023 г. Той добавя, че медицинският пропуск е причинил проблеми с психичното здраве, довели до диагнозата му биполярно разстройство от тип 1, допълва още Ройтерс.

Междувременно уебсайтът на Спотифай съобщи, че новият албум на рапъра - Bully, ще излезе в петък.