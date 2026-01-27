Новини
Кание Уест съжали за антисемитските си изблици: Загубих връзка с реалността

27 Януари, 2026 14:31 440 9

  • кание уест-
  • антисемитизъм-
  • биполярно разстройство-
  • рапър-
  • скандал

Рапърът обясни, че дълги години се е борил с нелекувано биполярно разстройство и мозъчно увреждане

Кание Уест съжали за антисемитските си изблици: Загубих връзка с реалността - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският рапър и продуцент Кание Уест публикува съобщение на цяла страница в „Уолстрийт Джърнъл“, за да се извини за антисемитските си коментари, предаде Ройтерс.

„Загубих връзка с реалността“, написа Йе в съобщението, приписвайки поведението си на мозъчно увреждане и нелекувано биполярно разстройство. „Съжалявам и съм дълбоко унизен от действията си в това състояние и съм ангажиран с отговорност, лечение и смислена промяна. Това обаче не извинява нещата, които направих. Аз не съм нито нацист, нито антисемит. Обичам еврейския народ“, добави той, цитиран от Ройтерс.

Кание също така изрази съжаление за минали изрази на възхищение към Адолф Хитлер и използването на изображения със свастика. Правозащитната Лига против поругаването (ADL), която следи антисемитизма, излезе с изявление, в което описва извинението му като закъсняло и отбелязва предишните му антисемитски забележки. „Извинението на Йе към еврейския народ е отдавна закъсняло и не отменя автоматично дългата му „история на антисемитизъм“ - антисемитската песен „Хайл Хитлер“, която създаде, стотиците туитове, свастиките и безбройните препратки към Холокоста - и всички усещания на болка и предателство, които това причини“, посочи говорител на ADL в изявление пред Ройтерс.

Кание Уест пише още, че преди 25 години е претърпял автомобилна катастрофа, причинила му значителни мозъчни увреждания, които според него не са били правилно диагностицирани до 2023 г. Той добавя, че медицинският пропуск е причинил проблеми с психичното здраве, довели до диагнозата му биполярно разстройство от тип 1, допълва още Ройтерс.

Междувременно уебсайтът на Спотифай съобщи, че новият албум на рапъра - Bully, ще излезе в петък.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 черен ариец

    9 1 Отговор
    черните са по-големи расисти от белите.

    14:34 27.01.2026

  • 2 Васо

    4 4 Отговор
    Брикет антисемит... Мухахаха.. Оня австриец хубаво ви оправяше...

    14:35 27.01.2026

  • 3 честен ционист

    4 2 Отговор
    Хип-хопът е дело на еврейския народ. Всички продуценти на рап изпълнителите още през 80-90те са от еврейски произход като големия Джери Хелър.

    Коментиран от #4

    14:35 27.01.2026

  • 4 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Beastie boys ...класика в жанра !!!

    14:41 27.01.2026

  • 5 Хахахаха

    3 3 Отговор
    Нищо нищо. Те и копейките са така.

    14:42 27.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    БРАТО,ПРАВ СИ! НЕ СЕ ИЗВИНЯВАЙ!

    14:45 27.01.2026

  • 7 ДА НЕ БИ

    2 0 Отговор
    Да му свършват паричките и се сети, кой дърпа конците в шоу бизнеса.

    Черен палячо! Йе Йе

    14:47 27.01.2026

  • 8 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    За еврейските терористи не се съжалява.

    14:53 27.01.2026

  • 9 шам фъстък

    1 0 Отговор
    Е,и нас това какво ни интересува?!

    15:01 27.01.2026