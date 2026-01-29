Новини
Ваня Щерева прибирала Мила Роберт от Първо районно, когато била тийнейджърка

29 Януари, 2026 13:31 851 8

  • ваня щерева-
  • мила роберт-
  • полиция-
  • непълнолетна

Ваня Щерева прибирала Мила Роберт от Първо районно, когато била тийнейджърка - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Певицата Мила Роберт за пореден път озадачи и шокира аудиторията – този път с откровено и шокиращо признание от своите тийнейджърски години, което остави без думи водещите и зрителите на предаването "Кой да знае".

Дъщерята на Ваня Щерева разкри за ситуацията, когато Сашо Кадиев я попита директно: „Кой е най-гадният начин, по който си провокирала майка си?“ Оказа се, че провокацията не е била умишлена, но резултатът – направо кошмарен за семейството ѝ.

"Прибраха ме от Първо районно...", започна Мила. „Не се прибирах, ходех с изключени телефони… веднъж ме прибраха от Първо районно, защото се возих върху кофа за боклук по трамвайните линии на „Графа“, разказа спокойно Мила Роберт, сякаш описва обикновена нощна разходка.

Случката е станала в 4:00 сутринта, когато певицата още не е била пълнолетна. Полицията звъннала на родителите ѝ, а реакцията им била далеч от спокойна. Най-шокиращото обаче бе, че Мила сериозно обмисляла бягство от патрулните полицаи.

„Щях да им избягам, ама приятелката ми падна, и се върнах за нея. Те ни притиснаха направо върху патрулките!“, разказа тя без грам притеснение.

В студиото бе и майката на Мила Роберт – писателката и певица Ваня Щерева, която не скри емоциите си: „Първо не ми казаха да дойда в районното. Питаха само дали съм майката на Мила Роберт… И това какво ти говори в 4 сутринта? Това е най-големият кошмар в живота ми!“

Историята предизвика смях и потрес в студиото, които се пренесоха и в социалните мрежи, където реакциите са полюсни. Някои се забавляват с приключенията на младата изпълнителка, други обаче се чудят на възпитанието ѝ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ми ндил

    14 1 Отговор
    от ми ндила

    13:36 29.01.2026

  • 2 Анонимен

    3 6 Отговор
    Тийнейджърски му работи

    Коментиран от #4

    13:37 29.01.2026

  • 3 Друсана историята

    11 1 Отговор
    тази е тотално зле. Лошата новина е, че няма оправия. Медицината в случая е напълно безсилна.

    13:40 29.01.2026

  • 4 По-скоро

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Тийнджендърски работи .

    13:41 29.01.2026

  • 5 Кака

    5 1 Отговор
    Ванче е и от малкото, които могат да приберат докрая един голям размер!

    13:41 29.01.2026

  • 6 Тия

    8 0 Отговор
    и двете са проблемни!

    13:50 29.01.2026

  • 7 там да си

    2 0 Отговор
    бяхте останали.

    14:16 29.01.2026

  • 8 Голяма

    0 0 Отговор
    цица има Ванчето, браво.

    14:33 29.01.2026