Ваня Щерева прибирала Мила Роберт от Първо районно, когато била тийнейджърка

Певицата Мила Роберт за пореден път озадачи и шокира аудиторията – този път с откровено и шокиращо признание от своите тийнейджърски години, което остави без думи водещите и зрителите на предаването "Кой да знае".
Дъщерята на Ваня Щерева разкри за ситуацията, когато Сашо Кадиев я попита директно: „Кой е най-гадният начин, по който си провокирала майка си?“ Оказа се, че провокацията не е била умишлена, но резултатът – направо кошмарен за семейството ѝ.
"Прибраха ме от Първо районно...", започна Мила. „Не се прибирах, ходех с изключени телефони… веднъж ме прибраха от Първо районно, защото се возих върху кофа за боклук по трамвайните линии на „Графа“, разказа спокойно Мила Роберт, сякаш описва обикновена нощна разходка.
Случката е станала в 4:00 сутринта, когато певицата още не е била пълнолетна. Полицията звъннала на родителите ѝ, а реакцията им била далеч от спокойна. Най-шокиращото обаче бе, че Мила сериозно обмисляла бягство от патрулните полицаи.
„Щях да им избягам, ама приятелката ми падна, и се върнах за нея. Те ни притиснаха направо върху патрулките!“, разказа тя без грам притеснение.
В студиото бе и майката на Мила Роберт – писателката и певица Ваня Щерева, която не скри емоциите си: „Първо не ми казаха да дойда в районното. Питаха само дали съм майката на Мила Роберт… И това какво ти говори в 4 сутринта? Това е най-големият кошмар в живота ми!“
Историята предизвика смях и потрес в студиото, които се пренесоха и в социалните мрежи, където реакциите са полюсни. Някои се забавляват с приключенията на младата изпълнителка, други обаче се чудят на възпитанието ѝ.
