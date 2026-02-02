Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Сара Фъргюсън предлагала на Джефри Епстийн да се ожени за нея

Сара Фъргюсън предлагала на Джефри Епстийн да се ожени за нея

2 Февруари, 2026 05:29, обновена 2 Февруари, 2026 04:35 376 3

Кореспонденцията на бившата херцогиня на Йорк със скандалния финансист бе разкрита като част от досието по делото на покойника

Снимка: YouTube
Бившата херцогиня на Йорк Сара Фъргюсън е отправила вулгарен коментар за тогава 19-годишната си дъщеря, принцеса Юджини, в имейл до Джефри Епстийн, пише People.

В имейл от март 2010 г. Епстийн пита Фъргюсън за възможно пътуване до Ню Йорк, на което тя отговаря с груба забележка по адрес на дъщеря си. По това време принцеса Юджини е била на 19 години и е отбелязвала рождения си ден със своя тогавашен приятел. Обменът на имейли е осъществен след като Епстийн вече е бил осъден и лежал в затвор за сексуално престъпление срещу непълнолетна.

Документите съдържат и други съобщения, в които Фъргюсън използва фамилиарен и ласкав тон към Епстийн, включително предложения той да се „ожени“ за нея. Представител на Фъргюсън отказа коментар, а Бъкингамският дворец не реагира на запитванията.

Разкритията отново насочват вниманието към връзките на британското кралско семейство с Епстийн. Бившият съпруг на Фъргюсън принц Андрю също фигурира в разсекретените файлове и беше лишен от кралските си титли на фона на подновени обвинения и обществен натиск. Той отрече да е виновен.

Кореспонденцията е част от над три милиона файла, разсекретени на 30 януари във връзка с разследванията срещу покойния финансист и осъден сексуален престъпник.

Джефри Епстийн почина през 2019 г. в затвор в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес по обвинения за трафик и сексуална експлоатация на непълнолетни.


Великобритания
  • 1 Ха ха

    0 0 Отговор
    еми на си на 12 "маце"

    04:39 02.02.2026

  • 2 Тоя

    2 0 Отговор
    дзвер ли иска да се жени за Епстийн? Та той по-възрастни от 16 не заглежда, а тази баба е като чудовище в лицето

    04:44 02.02.2026

  • 3 Саксонски

    1 0 Отговор
    извратеняци,осмърдяни на нафталин! Отврат,пропита с колониална кръв и съшзи!

    04:44 02.02.2026