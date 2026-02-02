Откриха птица, която лъже безскрупулно другите животни в своя изгода

Пустинята Калахари, разположена в Южна Африка, е едно от най-предизвикателните места за оцеляване на планетата. Всеки животински и растителен вид, присъстващ в този адски регион, има своя собствена стратегия за оцеляване. Един от най-интригуващите примери за тази адаптация е демонстриран от малка птица, която разчита не на сила или ловкост, а на хитрост.

Както пише американският еволюционен биолог Скот Травърс във Forbes, учените отдавна смятат, че способността да се лъже е уникална черта, споделяна само от хората и някои примати. Но последните изследвания показват, че черният дронго (Dicrurus adsimilis) от пустинята Калахари, наречен така заради траурното си черно оцветяване, също е способен умишлено да лъже за своя полза.

Травърс отбелязва, че дронго съществуват съвместно с други местни видове, поемайки ролята на пазители. Когато опасността наближи, тези птици издават силни метални звуци, които предупреждават околните животни от Калахари за наличието на хищници.

Научните изследвания обаче показват, че дронго често злоупотребяват с това доверие. Изследователите са записали, че птицата често алармира фалшиво, когато забележи, че сурикати или други животни наблизо са намерили вкусна хапка храна. Чувайки вика на дронго, животните бягат, след което хитрият лъжец спокойно лети до изхвърлените лакомства и ги взема за себе си.

По-нататъшни изследвания показват, че хитрата птица не само алармира на собствения си „език“, но и успешно имитира алармени звуци на „езиците“ на други видове птици. Необходимостта от подобен „полиглотизъм“ възникнала, защото с течение на времето околните животни започнали да игнорират често повтарящите се фалшиви аларми, обявявани от „езика“ на дронго.

Скот Травърс отбелязва, че дронго не са единствените животни на планетата, които разбират концепцията за лъжа. Приматите също използват измама под една или друга форма в социалните взаимодействия, а различни видове главоноги, хамелеони и гекони използват камуфлаж, за да имитират хищници. Дронго обаче са уникални с това, че заблуждават представители на други видове и го правят за храна.

„Много животни подслушват взаимно сигналите за тревога, за да формират мрежи за взаимна защита. Дронго е първият вид, който демонстрира, че тази междувидова комуникация може да бъде нож с две остриета, манипулиран за лична изгода“, пише авторът.