В Бургас се появиха предупредителни табели заради крадлив гларус (СНИМКИ)

В Бургас се появиха предупреждения за нагъл крадец на закуски. Ръчно надписани табели в крайморския град предупреждават за гларус, който връхлита минувачи, които си хапват в движение и грабва баничките директно от ръцете им, става ясно от публикации в социалните мрежи, които пък станаха хит.

"Внимание, гларуса, редовно сядащ тук, краде закуските от ръцете на хората", гласи предупредителната табела, залепен на стълб в центъра на Бургас. На същия лист има и скица на гларуса като извадена от полицейска хроника. На друг лист пък е написано с големи букви "Крадец на закуски!".

Без грам свян и сякаш напук на предупрежденията наглият гларус се вижда на втора снимка кацнал точно на въпросния стълб над предупредителните сигнали за крадливите му навици. Иронията в кадрите успя да разсмее стотици онлайн потребители, но някои бургазлии пострадали от грабливата човка на гларуса хич не им е смешно - напротив, сами разказват как са останали с пръст в уста след набезите му.