В Бургас се появиха предупредителни табели заради крадлив гларус (СНИМКИ)

В Бургас се появиха предупредителни табели заради крадлив гларус (СНИМКИ)

30 Януари, 2026 11:30

На стълба, на който са закачени предупрежденията, е кацнал и самият нагъл крадец

В Бургас се появиха предупредителни табели заради крадлив гларус (СНИМКИ) - 1
Снимки: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В Бургас се появиха предупреждения за нагъл крадец на закуски. Ръчно надписани табели в крайморския град предупреждават за гларус, който връхлита минувачи, които си хапват в движение и грабва баничките директно от ръцете им, става ясно от публикации в социалните мрежи, които пък станаха хит.

"Внимание, гларуса, редовно сядащ тук, краде закуските от ръцете на хората", гласи предупредителната табела, залепен на стълб в центъра на Бургас. На същия лист има и скица на гларуса като извадена от полицейска хроника. На друг лист пък е написано с големи букви "Крадец на закуски!".

В Бургас се появиха предупредителни табели заради крадлив гларус (СНИМКИ)

Без грам свян и сякаш напук на предупрежденията наглият гларус се вижда на втора снимка кацнал точно на въпросния стълб над предупредителните сигнали за крадливите му навици. Иронията в кадрите успя да разсмее стотици онлайн потребители, но някои бургазлии пострадали от грабливата човка на гларуса хич не им е смешно - напротив, сами разказват как са останали с пръст в уста след набезите му.

В Бургас се появиха предупредителни табели заради крадлив гларус (СНИМКИ)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ???

    7 5 Отговор
    Може би птицата има нужда от помощ? Веднага - крадец.

    Коментиран от #4, #5, #14

    11:33 30.01.2026

  • 2 Куна

    7 0 Отговор
    ГларусЪТ...

    Коментиран от #20

    11:35 30.01.2026

  • 3 Опорка

    6 1 Отговор
    2 години условно

    11:35 30.01.2026

  • 4 Бургас

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "???":

    Има нужда някой да го играе една лопата в кратуната крадлива.

    11:36 30.01.2026

  • 5 Крадец, в Бургас?

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "???":

    Дръжте крадеца! Това ли е смисъла на тази "новина"?
    Какъвто народа, такива нейните.

    Коментиран от #10

    11:37 30.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 456

    18 1 Отговор
    😅гладно животинчето. И то иска да яде. Оставяйте им малко храна на тези птички.

    Коментиран от #8

    11:38 30.01.2026

  • 8 Гост

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "456":

    А да я ръсат ли с ланат?

    11:41 30.01.2026

  • 9 Ицо Багера

    4 0 Отговор
    Тихомире, по - малко чалга, повече образователни новини!
    Имаш оценка 5 от мен.

    11:45 30.01.2026

  • 10 Новичок

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Крадец, в Бургас?":

    Гларусът е от партията на "герб" там всички крадът.

    11:49 30.01.2026

  • 11 си пън

    6 2 Отговор
    от осрайна е дошъл с навлеците и от тях гледа

    11:51 30.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бургас

    7 1 Отговор
    Самата истина!! На доста стълбове в Бургас трябва да се сложат такива надписи! Даже не те е яд толкова за закуската, по-скоро е плашещо като лети ниско към теб или те нападне изневиделица отгоре. Понякога кълват и ръката със закуската до кръв, за децата е по-стресиращо. Гларусът е хищник. В града ни вече няма чайки, защото ги прогони. Няма врагове и благодарение на сегашното строителство с ниски покриви и безразличието на общината се размножава прекрасно и вече е в Пловдив и София

    Коментиран от #19

    11:54 30.01.2026

  • 14 Ъъъъ не!

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "???":

    Обикновен ГЕРБ-гларус! Те са така- гепят и бягат!😂

    12:03 30.01.2026

  • 15 Мдаа!🤔

    2 0 Отговор
    Бие на очи приликата с този на картинката! Същият е! Дръжте го!
    МВРмитов след неуспешния лов на шуменската пантера, да покаже малко ловкост и професионализъм!🤥

    12:09 30.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пожелание

    2 0 Отговор
    Жива и здрава да е животинката.

    12:10 30.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 да допълня

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бургас":

    Същото се случва и във Варна вече от няколко години. Тия птици не само са ужасно нахални и агресивни, но вече са и напаст. Отдавна е време да се предприемат някакви мерки за отстраняването им. Единични случаи са възможни, но обикновено това не се случва безразборно и навсякъде, а по често са една или две птици непрекъснато пребиваващи на определен малък периметър около места където се продават закуски.

    12:18 30.01.2026

  • 20 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Куна":

    " Гларуса" явно му е прякора😅
    🎃 и 🐖 вече имат конкуренция, поредният с прякор решил да стане милиардер от закуски😅

    12:22 30.01.2026