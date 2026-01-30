В Бургас се появиха предупредителни табели заради крадлив гларус (СНИМКИ)

В Бургас се появиха предупреждения за нагъл крадец на закуски. Ръчно надписани табели в крайморския град предупреждават за гларус, който връхлита минувачи, които си хапват в движение и грабва баничките директно от ръцете им, става ясно от публикации в социалните мрежи, които пък станаха хит.
"Внимание, гларуса, редовно сядащ тук, краде закуските от ръцете на хората", гласи предупредителната табела, залепен на стълб в центъра на Бургас. На същия лист има и скица на гларуса като извадена от полицейска хроника. На друг лист пък е написано с големи букви "Крадец на закуски!".
Без грам свян и сякаш напук на предупрежденията наглият гларус се вижда на втора снимка кацнал точно на въпросния стълб над предупредителните сигнали за крадливите му навици. Иронията в кадрите успя да разсмее стотици онлайн потребители, но някои бургазлии пострадали от грабливата човка на гларуса хич не им е смешно - напротив, сами разказват как са останали с пръст в уста след набезите му.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ???
Коментиран от #4, #5, #14
11:33 30.01.2026
2 Куна
Коментиран от #20
11:35 30.01.2026
3 Опорка
11:35 30.01.2026
4 Бургас
До коментар #1 от "???":Има нужда някой да го играе една лопата в кратуната крадлива.
11:36 30.01.2026
5 Крадец, в Бургас?
До коментар #1 от "???":Дръжте крадеца! Това ли е смисъла на тази "новина"?
Какъвто народа, такива нейните.
Коментиран от #10
11:37 30.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 456
Коментиран от #8
11:38 30.01.2026
8 Гост
До коментар #7 от "456":А да я ръсат ли с ланат?
11:41 30.01.2026
9 Ицо Багера
Имаш оценка 5 от мен.
11:45 30.01.2026
10 Новичок
До коментар #5 от "Крадец, в Бургас?":Гларусът е от партията на "герб" там всички крадът.
11:49 30.01.2026
11 си пън
11:51 30.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бургас
Коментиран от #19
11:54 30.01.2026
14 Ъъъъ не!
До коментар #1 от "???":Обикновен ГЕРБ-гларус! Те са така- гепят и бягат!😂
12:03 30.01.2026
15 Мдаа!🤔
МВРмитов след неуспешния лов на шуменската пантера, да покаже малко ловкост и професионализъм!🤥
12:09 30.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пожелание
12:10 30.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 да допълня
До коментар #13 от "Бургас":Същото се случва и във Варна вече от няколко години. Тия птици не само са ужасно нахални и агресивни, но вече са и напаст. Отдавна е време да се предприемат някакви мерки за отстраняването им. Единични случаи са възможни, но обикновено това не се случва безразборно и навсякъде, а по често са една или две птици непрекъснато пребиваващи на определен малък периметър около места където се продават закуски.
12:18 30.01.2026
20 Хаха
До коментар #2 от "Куна":" Гларуса" явно му е прякора😅
🎃 и 🐖 вече имат конкуренция, поредният с прякор решил да стане милиардер от закуски😅
12:22 30.01.2026