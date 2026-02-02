Новини
Любопитно »
Марто Елвиса "разясни" защо Емануела няма "свестен мъж" до себе си

Марто Елвиса "разясни" защо Емануела няма "свестен мъж" до себе си

2 Февруари, 2026 07:16 1 406 6

  • марто елвиса-
  • емануела-
  • мартин николов - елвиса

Проблемът изобщо не е в работата ѝ или в нощния живот, а в характера и поведението ѝ във връзките, смята бизнесменът

Марто Елвиса "разясни" защо Емануела няма "свестен мъж" до себе си - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди дни чалга дивата Емануела изненада феновете си с откровено признание – обмисля да сложи край на нощните участия по клубовете, за да се посвети повече на себе си, семейството и… най-накрая да си намери "свестен мъж", пише showblitz.bg.

Зеленoоката фурия призна, че професията ѝ буквално е "изяла" шансовете за стабилна връзка и че мъжете в живота ѝ неизменно са я разочаровали и предавали.

Думите ѝ обаче не останаха без отговор, поне не от един от бившите ѝ изгори – Мартин Николов-Елвиса. Бизнесменът реагира светкавично и далеч не деликатно. И с иронична усмивка реши публично да "разясни" защо, според него, тя не успява да задържи мъж до себе си.

По думите на Елвиса проблемът изобщо не е в работата ѝ или в нощния живот, а в характера и поведението ѝ във връзките.

"Тази жена се чуди защо няма стабилна връзка ли? Ако се прави, че не разбира, аз ще ѝ го кажа директно", заявява той. И пояснява, че според него Емануела отдавна не е на 20, но продължава да прилага "детски номера" спрямо мъжете си, инфантилно поведение, резки настроения и накрая откровено унижение."


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емануела ООД

    7 3 Отговор
    Точно пък "Елвиса" да ми говори за инфантилно поведение?! Той, който е по истеричен и от жените. Айде чупката, мухльо!

    07:23 02.02.2026

  • 2 Очаквам в тик тока

    8 3 Отговор
    Емануела да обясни защо Елвиса няма свестна жена до него

    07:24 02.02.2026

  • 3 Защо и е мъж, след

    8 2 Отговор
    като има магазини за резервни части за мъже? Там се продават от 16 до 45 сантима резервни части дето се извиват, трепрят с висока честота и са твърди...

    07:24 02.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тъно

    2 0 Отговор
    Кой свестен ще отиде с жена минала през 100 мъже, злобна, без възпитание и прос..та чалгарка

    07:51 02.02.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ала-Бала!

    07:51 02.02.2026