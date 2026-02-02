Марто Елвиса "разясни" защо Емануела няма "свестен мъж" до себе си

Преди дни чалга дивата Емануела изненада феновете си с откровено признание – обмисля да сложи край на нощните участия по клубовете, за да се посвети повече на себе си, семейството и… най-накрая да си намери "свестен мъж", пише showblitz.bg.

Зеленoоката фурия призна, че професията ѝ буквално е "изяла" шансовете за стабилна връзка и че мъжете в живота ѝ неизменно са я разочаровали и предавали.

Думите ѝ обаче не останаха без отговор, поне не от един от бившите ѝ изгори – Мартин Николов-Елвиса. Бизнесменът реагира светкавично и далеч не деликатно. И с иронична усмивка реши публично да "разясни" защо, според него, тя не успява да задържи мъж до себе си.

По думите на Елвиса проблемът изобщо не е в работата ѝ или в нощния живот, а в характера и поведението ѝ във връзките.

"Тази жена се чуди защо няма стабилна връзка ли? Ако се прави, че не разбира, аз ще ѝ го кажа директно", заявява той. И пояснява, че според него Емануела отдавна не е на 20, но продължава да прилага "детски номера" спрямо мъжете си, инфантилно поведение, резки настроения и накрая откровено унижение."