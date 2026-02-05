Почина мексиканският актьор Херардо Тарасена, играл в "Апокалиптико" на Мел Гибсън

Мексиканският актьор Херардо Тарасена, който участва и в холивудски проекти, почина на 55-годишна възраст, съобщи Mirror. Причината за смъртта не е обявена.

Тарасена стана известен с ролята си на злодея Средното око във филма на Мел Гибсън „Апокалипто“ (2006). Той е известен и на по-широката публика с ролята си в сериала „Наркос: Мексико“, в който Тарасена играе контрабандиста Пабло Акоста Виляреал в продължение на два сезона.

Тарасена е роден на 27 март 1970 г. в Мексико Сити, Мексико. Преди да стане актьор, той е учил танци и е работил в театър. Според Kinopoisk, филмографията му включва 89 проекта, включително американския сериал „Кралица на Юга“ и филма „Цигулка“, за поддържаща роля в който печели мексиканската национална награда „Ариел“. Актьорът участва и във филмите „Безимен“, „Човек в пламъци“, „Ад“ и „Спасяването на редник Перес“. Последната му поява беше в сериала „Eaters of Earth“, който излезе в края на 2025 г.

Филмът на Гибсън "Апокалиптико" получи три номинации за „Оскар“ и беше представен за наградите BAFTA и „Златен глобус“, но не успя да спечели в нито една категория.