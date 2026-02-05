Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Почина мексиканският актьор Херардо Тарасена, играл в "Апокалиптико" на Мел Гибсън

Почина мексиканският актьор Херардо Тарасена, играл в "Апокалиптико" на Мел Гибсън

5 Февруари, 2026 11:45 1 494 3

  • почина-
  • мексикански актьор-
  • херардо тарасена-
  • апокалиптико-
  • мел гибсън

Причината за смъртта не е обявена

Почина мексиканският актьор Херардо Тарасена, играл в "Апокалиптико" на Мел Гибсън - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мексиканският актьор Херардо Тарасена, който участва и в холивудски проекти, почина на 55-годишна възраст, съобщи Mirror. Причината за смъртта не е обявена.

Тарасена стана известен с ролята си на злодея Средното око във филма на Мел Гибсън „Апокалипто“ (2006). Той е известен и на по-широката публика с ролята си в сериала „Наркос: Мексико“, в който Тарасена играе контрабандиста Пабло Акоста Виляреал в продължение на два сезона.

Тарасена е роден на 27 март 1970 г. в Мексико Сити, Мексико. Преди да стане актьор, той е учил танци и е работил в театър. Според Kinopoisk, филмографията му включва 89 проекта, включително американския сериал „Кралица на Юга“ и филма „Цигулка“, за поддържаща роля в който печели мексиканската национална награда „Ариел“. Актьорът участва и във филмите „Безимен“, „Човек в пламъци“, „Ад“ и „Спасяването на редник Перес“. Последната му поява беше в сериала „Eaters of Earth“, който излезе в края на 2025 г.

Филмът на Гибсън "Апокалиптико" получи три номинации за „Оскар“ и беше представен за наградите BAFTA и „Златен глобус“, но не успя да спечели в нито една категория.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Причината

    9 1 Отговор
    не се съобщава, обаче ние сме наясно. В Мексико каква може да е, кокаин.

    11:53 05.02.2026

  • 2 Апокалипто

    20 0 Отговор
    Филма се казва - Апокалипто.
    Не знам от къде го измъдрихте това "Апокалиптика"!

    Коментиран от #3

    11:56 05.02.2026

  • 3 Тя си

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Апокалипто":

    търси нова работа, никак ни и е лесно.

    12:04 05.02.2026