Принцеса Юджини е потресена от приятелството на родителите си с Епстийн

Принцеса Юджини изпитва сериозни затруднения да се справи с последствията от публичния срив на репутацията на баща си Принц Андрю, както и с поредицата от скандали около майка си Сара Фъргюсън, твърдят нейни близки, цитирани от Page Six.

„Юджини има усещането, че я очернят не заради нейното поведение, а на баща ѝ“, заявява близък приятел на принцесата. „Тя е изключително разочарована.“ По думите му Юджини и по-голямата ѝ сестра Беатрис се опитват да запазят самообладание, но ситуацията около семейството им е „непрекъснат хаос“.

35-годишната Юджини по информация на източници е ограничила контактите си с баща си, докато се опитва да се дистанцира от продължаващите разкрития около връзките на принц Андрю с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Според приближени тя не е напълно отчуждена от него, но е направила крачка назад в отношенията им.

65-годишният Андрю, който беше лишен от титлите си „принц“ и „херцог на Йорк“ заради аферата „Епстийн“, напусна дългогодишния си дом – 30-стайния Royal Lodge в имението Уиндзор. По данни на изданието в момента той живее временно под наем в Wood Farm Cottage, преди да се премести в Marsh Farm в имението Сандрингам, графство Норфък. Имотът се описва като значително по-скромна къща с пет спални, която в момента се подлага на основен ремонт.

„Юджини не е участвала особено в опаковането и преместването. Беатрис пое по-голяма част от това, но и двете имат деца и професионални ангажименти, което прави ситуацията трудна“, допълва източникът. Въпреки това и двете сестри остават част от официалния кралски кръг и присъстваха заедно с чичо си Крал Чарлз III на коледната служба.

Според други източници 37-годишната Беатрис приема случващото се около родителите си по-малко емоционално от Юджини. Допълнително напрежение донесоха новите разсекретени материали от Министерството на правосъдието на САЩ, публикувани на 30 януари, като част от т.нар. „досиета Епстийн“. В тях се съдържат електронни писма, от които става ясно, че Сара Фъргюсън е поддържала контакт с Епстийн, докато той вече е бил в затвора за склоняване на непълнолетна към секс.

Един от имейлите, датиран от март 2010 г., съдържа груб коментар на Фъргюсън по адрес на Юджини, която тогава е била на 19 години. В същия пакет документи се появява и снимка на принц Андрю, наведен над неизвестна жена, лежаща на пода. Други съобщения показват, че майката на принцесите е молила Епстийн да плати самолетни билети за нея и дъщерите ѝ до Флорида, както и изрази на благодарност, написани години след присъдата му.

По това време Юджини е започнала връзка с Джак Бруксбанк, за когото по-късно се омъжва. Двамата имат двама синове – Огъст, на 5 години, и Ърнест, на 2.

Друг близък до принцесите източник коментира, че двете сестри са „заклещени в ситуация, при която дворецът се опитва едновременно да ги предпази и да защити монархията и краля“.

Междувременно говорител на Фъргюсън потвърди пред People, че тя е напуснала Великобритания и обмисля следващите си ходове. В понеделник беше обявено и че нейната благотворителна организация Sarah’s Trust преустановява дейността си „за неопределено време“. Според изявление на фондацията решението е взето след „месеци на обсъждания“ на фона на новите разкрития за отношенията на Фъргюсън с Епстийн.