Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Принцеса Юджини е потресена от приятелството на родителите си с Епстийн

Принцеса Юджини е потресена от приятелството на родителите си с Епстийн

6 Февруари, 2026 15:31 1 118 8

  • принцеса юджини-
  • джефри епстийн-
  • родители-
  • принц андрю-
  • приятели-
  • сара фъргюсън

По-рано стана ясно, че майка ѝ Сара Фъргюсън е споменала името ѝ в кореспонденция с финансиста

Принцеса Юджини е потресена от приятелството на родителите си с Епстийн - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принцеса Юджини изпитва сериозни затруднения да се справи с последствията от публичния срив на репутацията на баща си Принц Андрю, както и с поредицата от скандали около майка си Сара Фъргюсън, твърдят нейни близки, цитирани от Page Six.

„Юджини има усещането, че я очернят не заради нейното поведение, а на баща ѝ“, заявява близък приятел на принцесата. „Тя е изключително разочарована.“ По думите му Юджини и по-голямата ѝ сестра Беатрис се опитват да запазят самообладание, но ситуацията около семейството им е „непрекъснат хаос“.

35-годишната Юджини по информация на източници е ограничила контактите си с баща си, докато се опитва да се дистанцира от продължаващите разкрития около връзките на принц Андрю с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Според приближени тя не е напълно отчуждена от него, но е направила крачка назад в отношенията им.

65-годишният Андрю, който беше лишен от титлите си „принц“ и „херцог на Йорк“ заради аферата „Епстийн“, напусна дългогодишния си дом – 30-стайния Royal Lodge в имението Уиндзор. По данни на изданието в момента той живее временно под наем в Wood Farm Cottage, преди да се премести в Marsh Farm в имението Сандрингам, графство Норфък. Имотът се описва като значително по-скромна къща с пет спални, която в момента се подлага на основен ремонт.

„Юджини не е участвала особено в опаковането и преместването. Беатрис пое по-голяма част от това, но и двете имат деца и професионални ангажименти, което прави ситуацията трудна“, допълва източникът. Въпреки това и двете сестри остават част от официалния кралски кръг и присъстваха заедно с чичо си Крал Чарлз III на коледната служба.

Според други източници 37-годишната Беатрис приема случващото се около родителите си по-малко емоционално от Юджини. Допълнително напрежение донесоха новите разсекретени материали от Министерството на правосъдието на САЩ, публикувани на 30 януари, като част от т.нар. „досиета Епстийн“. В тях се съдържат електронни писма, от които става ясно, че Сара Фъргюсън е поддържала контакт с Епстийн, докато той вече е бил в затвора за склоняване на непълнолетна към секс.

Един от имейлите, датиран от март 2010 г., съдържа груб коментар на Фъргюсън по адрес на Юджини, която тогава е била на 19 години. В същия пакет документи се появява и снимка на принц Андрю, наведен над неизвестна жена, лежаща на пода. Други съобщения показват, че майката на принцесите е молила Епстийн да плати самолетни билети за нея и дъщерите ѝ до Флорида, както и изрази на благодарност, написани години след присъдата му.

По това време Юджини е започнала връзка с Джак Бруксбанк, за когото по-късно се омъжва. Двамата имат двама синове – Огъст, на 5 години, и Ърнест, на 2.

Друг близък до принцесите източник коментира, че двете сестри са „заклещени в ситуация, при която дворецът се опитва едновременно да ги предпази и да защити монархията и краля“.

Междувременно говорител на Фъргюсън потвърди пред People, че тя е напуснала Великобритания и обмисля следващите си ходове. В понеделник беше обявено и че нейната благотворителна организация Sarah’s Trust преустановява дейността си „за неопределено време“. Според изявление на фондацията решението е взето след „месеци на обсъждания“ на фона на новите разкрития за отношенията на Фъргюсън с Епстийн.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    11 1 Отговор
    ами да се откаже от родителите си и от титлата принцеса и да отива да бачка в бакалията на ъгъла.

    15:34 06.02.2026

  • 2 чичо Джеф

    8 1 Отговор
    Малакта принцеска да прави ДНК тест, че може да излезем роднини.

    15:34 06.02.2026

  • 3 А не беше

    12 1 Отговор
    потресена , когато снимки на майка ѝ край басейн с италианския ѝ любовник , докато той смуче пръстите на краката ѝ , обиколиха света ? Повод "моралния " ѝ баща да се разведе с нея !

    Коментиран от #7

    15:36 06.02.2026

  • 4 Тити на Кака

    8 1 Отговор
    Защо тази дама е потресена, а не съкрушена, питам аз?

    15:37 06.02.2026

  • 5 Принцесата

    6 1 Отговор
    Тези лицемери са се скъсвали от секс, а мен ме държаха девствена до 16, само смукачите научих, това е възмутително! Сега имам мания по мъжки атрибути...

    15:42 06.02.2026

  • 6 уфффф

    6 2 Отговор
    Колко хиляди статии за Епстийн смятате да пуснете днес?!

    15:48 06.02.2026

  • 7 Чичо Андрю

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "А не беше":

    Тя тогава е била на 2 години, нищо не е разбрала, макар че е била там и е гледала как някой си смуче пръстите на майка й (Юджини се вижда на снимката).

    17:21 06.02.2026

  • 8 Тоя Епстийн

    1 0 Отговор
    Май е бил с прякор ЕБстийн

    17:59 06.02.2026