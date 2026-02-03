Сара Фъргюсън с груб коментар за дъщеря си принцеса Юджини в имейл до Джефри Епстийн

Съпругата на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, Сара Фъргюсън, е направила груб и неприличен коментар за дъщеря си принцеса Юджини в електронна кореспонденция с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, показват разсекретени документи.

В петък Министерството на правосъдието на САЩ публикува милиони файлове, свързани с криминалните разследвания срещу покойния Епстийн. Сред тях е и имейл от март 2010 г., изпратен от Епстийн до Фъргюсън — две години след като той беше осъден за склоняване на непълнолетна към проституция и за търсене на платени сексуални услуги.

В кореспонденцията Джефри Епстийн пита „Ню Йорк?“, на което Сара Фъргюсън отговаря: „Още не съм сигурна. Чакам Юджини да се върне от секс уикенда си!!“.

По това време Юджини, днес на 35 години, е била на два дни от 20-ия си рожден ден. По данни на британски медии тя е посрещнала празника с тогавашния си приятел Джак Бруксбанк, за когото по-късно се омъжи през 2018 г.

Сара Фъргюсън, която също като бившия си съпруг остана без титли, има и по-голяма дъщеря — принцеса Беатрис, на 37 години — от брака си с принц Андрю. През октомври миналата година Андрю беше лишен от кралските си титли и отличия заради връзките си с Епстийн. В изявление тогава Бъкингамският дворец обяви, че е започната формална процедура за отнемане на титлите и прекратяване на договора му за ползване на резиденцията Royal Lodge, като се подчерта, че монархът изразява съпричастност към всички жертви и преживели насилие.

Андрю беше обвинен в сексуално насилие от Вирджиния Джуфре, която неотдавна почина вследствие на самоубийство.

Последици от контактите си с Джефри Епстийн понесе и Сара. През септември миналата година благотворителната организация Julia’s House, която управлява детски хоспис, прекрати отношенията си с нея, след като в медиите изтече имейл с извинение, изпратен от Фъргюсън до Епстийн през април 2011 г. В него тя „смирено се извинява“, че публично е нарекла приятелството си с него „гигантска грешка в преценката“, и го описва като „предан, щедър и изключителен приятел“.