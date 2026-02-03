Новини
Любопитно »
Сара Фъргюсън с груб коментар за дъщеря си принцеса Юджини в имейл до Джефри Епстийн

3 Февруари, 2026 16:59 845 6

Бившата съпруга на опозорения принц Андрю също е била близка приятелка с покойния престъпник

Сара Фъргюсън с груб коментар за дъщеря си принцеса Юджини в имейл до Джефри Епстийн - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съпругата на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, Сара Фъргюсън, е направила груб и неприличен коментар за дъщеря си принцеса Юджини в електронна кореспонденция с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, показват разсекретени документи.

В петък Министерството на правосъдието на САЩ публикува милиони файлове, свързани с криминалните разследвания срещу покойния Епстийн. Сред тях е и имейл от март 2010 г., изпратен от Епстийн до Фъргюсън — две години след като той беше осъден за склоняване на непълнолетна към проституция и за търсене на платени сексуални услуги.

В кореспонденцията Джефри Епстийн пита „Ню Йорк?“, на което Сара Фъргюсън отговаря: „Още не съм сигурна. Чакам Юджини да се върне от секс уикенда си!!“.

По това време Юджини, днес на 35 години, е била на два дни от 20-ия си рожден ден. По данни на британски медии тя е посрещнала празника с тогавашния си приятел Джак Бруксбанк, за когото по-късно се омъжи през 2018 г.

Сара Фъргюсън, която също като бившия си съпруг остана без титли, има и по-голяма дъщеря — принцеса Беатрис, на 37 години — от брака си с принц Андрю. През октомври миналата година Андрю беше лишен от кралските си титли и отличия заради връзките си с Епстийн. В изявление тогава Бъкингамският дворец обяви, че е започната формална процедура за отнемане на титлите и прекратяване на договора му за ползване на резиденцията Royal Lodge, като се подчерта, че монархът изразява съпричастност към всички жертви и преживели насилие.

Андрю беше обвинен в сексуално насилие от Вирджиния Джуфре, която неотдавна почина вследствие на самоубийство.

Последици от контактите си с Джефри Епстийн понесе и Сара. През септември миналата година благотворителната организация Julia’s House, която управлява детски хоспис, прекрати отношенията си с нея, след като в медиите изтече имейл с извинение, изпратен от Фъргюсън до Епстийн през април 2011 г. В него тя „смирено се извинява“, че публично е нарекла приятелството си с него „гигантска грешка в преценката“, и го описва като „предан, щедър и изключителен приятел“.


  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Кореспонденцията на Джефри е нещо като софт вариант на разказите на Бат Митьо Пищова, лека му пръст. Ако изкочи някоя реплика от сорта на “Поря ги кат риби, пълня ги кат агнита” как ли ще я преведат на Острова?

    Коментиран от #2

    17:05 03.02.2026

  • 2 Мдааа

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Обаче, как мълчат за доставчика на малолетно агнешко вашето ционистче Зеленски?

    Коментиран от #4

    17:18 03.02.2026

  • 3 Отвратително

    3 2 Отговор
    На твоите услуги съм. Просто се омъжи за мен!Ако поискаш и тройка с дъщерите ми ще направим!Каза Сара Фъргюсън. Докато Джефри Епстийн флиртуваше с принцесата на Норвегия Марта Луиза, и ореждаше секс с малки момиченца за компанията на принц Андрю!

    Коментиран от #5

    17:20 03.02.2026

  • 4 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдааа":

    СИГУРНО Е ПРЕЗИДЕНТ

    17:24 03.02.2026

  • 5 В Грешка Си

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Отвратително":

    Става въпрос за Мете-Марит! А не за Марта Луиза.

    17:27 03.02.2026

  • 6 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Що не пишете за останалите перверзници или е по-добре да ритате вече падналият?

    Документите включват още имената на Тръмп, Чомски, бившия президент Бил Клинтън и съпругата му Хилари, бившия вицепрезидент на САЩ Ал Гор, бившия израелски премиер Ехуд Барак, основателя на Virgin Group Ричард Брансън, режисьора Джордж Лукас, актьора Кевин Спейси, модела Хайди Клум, адвоката и професор от Харвард Алън Дершовиц, магьосника Дейвид Копърфийлд, модела Наоми Кембъл, певеца Майкъл Джексън и много други известни личности.

    17:35 03.02.2026