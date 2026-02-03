Сара Фъргюсън с груб коментар за дъщеря си принцеса Юджини в имейл до Джефри Епстийн

Съпругата на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, Сара Фъргюсън, е направила груб и неприличен коментар за дъщеря си принцеса Юджини в електронна кореспонденция с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, показват разсекретени документи.
В петък Министерството на правосъдието на САЩ публикува милиони файлове, свързани с криминалните разследвания срещу покойния Епстийн. Сред тях е и имейл от март 2010 г., изпратен от Епстийн до Фъргюсън — две години след като той беше осъден за склоняване на непълнолетна към проституция и за търсене на платени сексуални услуги.
В кореспонденцията Джефри Епстийн пита „Ню Йорк?“, на което Сара Фъргюсън отговаря: „Още не съм сигурна. Чакам Юджини да се върне от секс уикенда си!!“.
По това време Юджини, днес на 35 години, е била на два дни от 20-ия си рожден ден. По данни на британски медии тя е посрещнала празника с тогавашния си приятел Джак Бруксбанк, за когото по-късно се омъжи през 2018 г.
Сара Фъргюсън, която също като бившия си съпруг остана без титли, има и по-голяма дъщеря — принцеса Беатрис, на 37 години — от брака си с принц Андрю. През октомври миналата година Андрю беше лишен от кралските си титли и отличия заради връзките си с Епстийн. В изявление тогава Бъкингамският дворец обяви, че е започната формална процедура за отнемане на титлите и прекратяване на договора му за ползване на резиденцията Royal Lodge, като се подчерта, че монархът изразява съпричастност към всички жертви и преживели насилие.
Андрю беше обвинен в сексуално насилие от Вирджиния Джуфре, която неотдавна почина вследствие на самоубийство.
Последици от контактите си с Джефри Епстийн понесе и Сара. През септември миналата година благотворителната организация Julia’s House, която управлява детски хоспис, прекрати отношенията си с нея, след като в медиите изтече имейл с извинение, изпратен от Фъргюсън до Епстийн през април 2011 г. В него тя „смирено се извинява“, че публично е нарекла приятелството си с него „гигантска грешка в преценката“, и го описва като „предан, щедър и изключителен приятел“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2
17:05 03.02.2026
2 Мдааа
До коментар #1 от "честен ционист":Обаче, как мълчат за доставчика на малолетно агнешко вашето ционистче Зеленски?
Коментиран от #4
17:18 03.02.2026
3 Отвратително
Коментиран от #5
17:20 03.02.2026
4 Мурка
До коментар #2 от "Мдааа":СИГУРНО Е ПРЕЗИДЕНТ
17:24 03.02.2026
5 В Грешка Си
До коментар #3 от "Отвратително":Става въпрос за Мете-Марит! А не за Марта Луиза.
17:27 03.02.2026
6 Сатана Z
Документите включват още имената на Тръмп, Чомски, бившия президент Бил Клинтън и съпругата му Хилари, бившия вицепрезидент на САЩ Ал Гор, бившия израелски премиер Ехуд Барак, основателя на Virgin Group Ричард Брансън, режисьора Джордж Лукас, актьора Кевин Спейси, модела Хайди Клум, адвоката и професор от Харвард Алън Дершовиц, магьосника Дейвид Копърфийлд, модела Наоми Кембъл, певеца Майкъл Джексън и много други известни личности.
17:35 03.02.2026