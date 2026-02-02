Официалният трейлър на "Дяволът носи Прада 2" вече е тук (ВИДЕО)

Първият трейлър на дългоочакваното продължение "Дяволът носи Прада 2" беше представен в неделя и веднага привлече внимание с неловката екранна среща между героите на Мерил Стрийп и Ан Хатауей, двадесет години след събитията от оригиналния филм.

В кадрите главният редактор на списание Runway Миранда Пристли (Стрийп) посреща в кабинета си бившата си асистентка Андреа „Анди“ Сакс (Хатауей), която този път влиза в офиса като нов моден редактор. Вместо очаквано признание, Пристли демонстрира пълно безразличие и открито заявява, че не я разпознава. Арт директорът Найджъл Киплинг, изигран от Стенли Тучи, добавя иронична реплика, а ситуацията става още по-напрегната с появата на бившата старша асистентка Емили Чарлтън, вече медиен мениджър и конкурент в битката за рекламни бюджети, в чиято роля отново влиза Емили Блънт.

Оригиналният филм от 2006 г., адаптация по романа на Лорън Уайзбъргър, беше заснет с бюджет от 41 млн. долара и реализира приходи от над 326 млн. долара в световния боксофис, превръщайки се в съвременна класика. Финалът, в който Анди напуска Runway по време на Седмицата на модата в Париж, остава една от най-запомнящите се сцени в киното, посветено на модната индустрия.

Реакциите към трейлъра на продължението не закъсняха. Фенове и коментатори в социалните мрежи приветстваха решението Миранда Пристли да „забрави“ Анди като логично развитие на образа ѝ, подчертаващо дистанцията и високомерния ѝ характер. Множество зрители използваха култови реплики от първия филм, за да коментират иронично завръщането на историята на голям екран.

Зад камерата отново застава режисьорът Дейвид Франкел, а сценарият е дело на Алайн Брош Маккена. Сред продуцентите отново са Уенди Файнърман и Карън Розенфелт. Актьорският състав включва още Кенет Брана, Джъстин Теру, Луси Лиу, Сидни Суини, Лейди Гага и Донатела Версаче.

Сюжетът черпи елементи от романа „Отмъщението носи Прада“ от 2013 г., но е свободно адаптиран за кино. Премиерата на "Дяволът носи Прада 2" е насрочена за 1 май в кината в САЩ и Великобритания.