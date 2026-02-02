Новини
Любопитно »
Официалният трейлър на "Дяволът носи Прада 2" вече е тук (ВИДЕО)

2 Февруари, 2026 17:01 650 5

Ан Хатауей и Мерил Стрийп отново се срещат на екрана

Официалният трейлър на "Дяволът носи Прада 2" вече е тук (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Първият трейлър на дългоочакваното продължение "Дяволът носи Прада 2" беше представен в неделя и веднага привлече внимание с неловката екранна среща между героите на Мерил Стрийп и Ан Хатауей, двадесет години след събитията от оригиналния филм.

В кадрите главният редактор на списание Runway Миранда Пристли (Стрийп) посреща в кабинета си бившата си асистентка Андреа „Анди“ Сакс (Хатауей), която този път влиза в офиса като нов моден редактор. Вместо очаквано признание, Пристли демонстрира пълно безразличие и открито заявява, че не я разпознава. Арт директорът Найджъл Киплинг, изигран от Стенли Тучи, добавя иронична реплика, а ситуацията става още по-напрегната с появата на бившата старша асистентка Емили Чарлтън, вече медиен мениджър и конкурент в битката за рекламни бюджети, в чиято роля отново влиза Емили Блънт.

Оригиналният филм от 2006 г., адаптация по романа на Лорън Уайзбъргър, беше заснет с бюджет от 41 млн. долара и реализира приходи от над 326 млн. долара в световния боксофис, превръщайки се в съвременна класика. Финалът, в който Анди напуска Runway по време на Седмицата на модата в Париж, остава една от най-запомнящите се сцени в киното, посветено на модната индустрия.

Реакциите към трейлъра на продължението не закъсняха. Фенове и коментатори в социалните мрежи приветстваха решението Миранда Пристли да „забрави“ Анди като логично развитие на образа ѝ, подчертаващо дистанцията и високомерния ѝ характер. Множество зрители използваха култови реплики от първия филм, за да коментират иронично завръщането на историята на голям екран.

Зад камерата отново застава режисьорът Дейвид Франкел, а сценарият е дело на Алайн Брош Маккена. Сред продуцентите отново са Уенди Файнърман и Карън Розенфелт. Актьорският състав включва още Кенет Брана, Джъстин Теру, Луси Лиу, Сидни Суини, Лейди Гага и Донатела Версаче.

Сюжетът черпи елементи от романа „Отмъщението носи Прада“ от 2013 г., но е свободно адаптиран за кино. Премиерата на "Дяволът носи Прада 2" е насрочена за 1 май в кината в САЩ и Великобритания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕстетЪ

    2 2 Отговор
    В първата серия, Мерил Стрийп изиграва ролята повече от блестящо.Уникален избор/кастинг .Ан Хатауей също, но нея сме и свикнали с ролите на леко изолирана,не разбрана,тъпичка хубавица.Спор няма,много е сладичка, но аплодисментите са за Стрийп. 👍

    17:28 02.02.2026

  • 2 Лорда

    4 2 Отговор
    Ще изчакам да си го дръпна от торент.😎

    Коментиран от #3

    17:39 02.02.2026

  • 3 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈 (кандидат лорд)

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лорда":

    ППДБ-тата и департамента ударихме маймундите има да чакаш

    Коментиран от #4, #5

    17:40 02.02.2026

  • 4 Лорда

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈 (кандидат лорд)":

    О, не от българските. Въпреки, че са достъпни (ако знаеш как).😎

    17:42 02.02.2026

  • 5 Програмист

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈 (кандидат лорд)":

    Ти за пиратския залив да си чувал 😉

    18:29 02.02.2026