Бед Бъни и Лейди Гага направиха голямото шоу на полувремето в Super Bowl LX (ВИДЕО)

Пуерториканската суперзвезда Бед Бъни направи голямото шоу на полувремето на Super Bowl LX в Сан Франциско между отборите на Ню Инглънд Пейтриътс и Сиатъл Сийхоукс, пише sportal.bg.

Бъни предложи разнообразна хореография с шоу в няколко пласта, залагайки на сценография, напомняща пространства от родината му, представяйки изпълнение с различни елементи от тамошния бит. След това той се качи на голяма платформа, а под него имаше чисто танцувална част, докато Бъни продължи с музикалното си изпълнение.

Нататък бяха повторени различни музикални и етюдни форми с разнообразни елементи, като изпълнителят за отрицателно време успя да смени костюмите си, а танцувалната част на шоуто ставаше все по-богата и пъстра.

За кратко дори Бед Бъни имаше гост-изпълнител в лицето на Лейди Гага, която бе част от хореография, пресъздаваща с танцов етюд сватба.

Пуерториканската звезда във финала на своето шоу направи и кратък парад през платформата в центъра на стадиона, следван от група знаменосци, които носеха флаговете на страните от Северна, Южна и Латинска Америка.

Спирайки с колоната, той взе топка за американски футбол, която заби в земята, и сложи край със заря на грандиозното шоу, което вдигна на крака препълнения стадион в Сан Франциско.