Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Бед Бъни и Лейди Гага направиха голямото шоу на полувремето в Super Bowl LX (ВИДЕО)

Бед Бъни и Лейди Гага направиха голямото шоу на полувремето в Super Bowl LX (ВИДЕО)

9 Февруари, 2026 10:44 1 246 10

  • bad bunny-
  • бед бъни-
  • лейди гага-
  • super bowl

Бъни предложи разнообразна хореография с шоу в няколко пласта

Бед Бъни и Лейди Гага направиха голямото шоу на полувремето в Super Bowl LX (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пуерториканската суперзвезда Бед Бъни направи голямото шоу на полувремето на Super Bowl LX в Сан Франциско между отборите на Ню Инглънд Пейтриътс и Сиатъл Сийхоукс, пише sportal.bg.

Бъни предложи разнообразна хореография с шоу в няколко пласта, залагайки на сценография, напомняща пространства от родината му, представяйки изпълнение с различни елементи от тамошния бит. След това той се качи на голяма платформа, а под него имаше чисто танцувална част, докато Бъни продължи с музикалното си изпълнение.

Нататък бяха повторени различни музикални и етюдни форми с разнообразни елементи, като изпълнителят за отрицателно време успя да смени костюмите си, а танцувалната част на шоуто ставаше все по-богата и пъстра.

За кратко дори Бед Бъни имаше гост-изпълнител в лицето на Лейди Гага, която бе част от хореография, пресъздаваща с танцов етюд сватба.

Пуерториканската звезда във финала на своето шоу направи и кратък парад през платформата в центъра на стадиона, следван от група знаменосци, които носеха флаговете на страните от Северна, Южна и Латинска Америка.

Спирайки с колоната, той взе топка за американски футбол, която заби в земята, и сложи край със заря на грандиозното шоу, което вдигна на крака препълнения стадион в Сан Франциско.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 3 Отговор
    Тази Лейди няма никакви качества, освен прокламацията на Либерастията !!! Ако не прави това, тя не е нищо особено дори като жена !!!

    10:48 09.02.2026

  • 2 Леле - леле !?.

    11 2 Отговор
    Ако това е най-доброто , което Super Bowl LX може да наеме ... ?! Този трудно ще мине и кастингите на гласът на България . За "хореографията" да облечеш хора като дървета ...?!

    11:04 09.02.2026

  • 3 тъжно

    10 3 Отговор
    И този е с мноого гъвкави китки , вижда се отдалеч. Гледах част от "шоуто" и се убедих , че освен яка реклама на двама бездарници и сбърканяци , друго нЕма.

    11:16 09.02.2026

  • 4 Ако това е "голямо шоу"

    10 0 Отговор
    с разнообразна хореография и сценография, за авторката на статията е належащо да отиде на офталмолог. Може и УНГ кабинета да посети.

    Коментиран от #8

    11:33 09.02.2026

  • 5 Просто човек

    2 7 Отговор
    Нека плюенето започне сега…българската злоба е ненадмината! Бъд Бъни, поздрави за смелостта!!!

    11:50 09.02.2026

  • 6 бай ДОНЧО

    5 1 Отговор
    И КОЙ ПОБЕДИ В СУПЕРА, че не разбрах от статията

    12:10 09.02.2026

  • 7 Гарван

    1 1 Отговор
    грачи, Га, Га.... здравей ГАГА, къде са другите Гарги ГАГА? А Свраките ГАГА? ГАГА, ние Гарваните живеем по горите, а Гаргите по селата и градовете. ГАГА, много те моля, ела в Гората и започни да пееш ГАГА, аз Гарвана ще дойда, ще ти направя гнездо и ти ще започнеш в гората да снасяш яйца. ГАГА, моля те ела, че вече неосечена Гора за нас Гаргите не остана!

    12:13 09.02.2026

  • 8 СМЕХОРИИ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ако това е "голямо шоу"":

    На автУеката хич не й пука, нали е пуснала статията,... значи седват парички в касичката й

    12:13 09.02.2026

  • 9 Тотален кич. Няма място за

    3 1 Отговор
    сравняване с откриването на Зимната Олимпиада от Сан Сиро.

    12:33 09.02.2026

  • 10 Жоро

    0 1 Отговор
    Най-лошото шоу в историята!Подиграфка с САЩ!Алтернативното шоу ги удари в земята и сега са в шок!

    17:59 09.02.2026