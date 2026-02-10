Новини
Разкрита е причината за смъртта на Катрин О’Хара – майката от „Сам вкъщи“

10 Февруари, 2026

О'Хара се е борила с рак на ректума през последната година

Разкрита е причината за смъртта на Катрин О’Хара – майката от „Сам вкъщи“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди дни беше обявена смъртта на обичаната актриса Катрин О’Хара, позната на милиони зрители с ролята си на Кейт Маккалистър – майката на Кевин в култовите филми „Сам вкъщи“ и „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“.

Според официалния смъртен акт, цитиран от Асошиейтед прес, причината за трагичната ѝ кончина е белодробна емболия, предизвикана от усложнения вследствие на рак на ректума, с който тя се е борила през последната година. Последният медицински преглед на О’Хара е бил проведен на 27 януари, само три дни преди тя да издъхне в дома си в Лос Анджелис на 71-годишна възраст.

Катрин О’Хара ще остане завинаги в паметта на зрителите с незабравимото си екранно присъствие и неподражаемо чувство за хумор. Нейният принос към киното и телевизията ще бъде помнен дълго, а ролята ѝ на грижовната, но разсеяна майка в „Сам вкъщи“ ще продължи да радва поколения напред.


