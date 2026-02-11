Новини
Рецепта на деня: Японски чийзкейк с ягодов сос

11 Февруари, 2026 10:05 332 0

Пухкав, не прекалено сладък, но топящ се в устата

Рецепта на деня: Японски чийзкейк с ягодов сос - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 6 яйца (на стайна температура);
  • 150 г захар;
  • 250 г крем сирене (на стайна температура);
  • 100 мл прясно мляко;
  • 50 г краве масло на стайна температура (+ за намазване);
  • 60 г брашно;
  • 20 г царевично нишесте;
  • 1 с. л. лимонов сок;
  • 1 ванилия;
  • 1/4 ч. л. сол.

За ягодовия сос:

  • 300 г ягоди;
  • 140 г захар;
  • 1 ч. л. нишесте.

Начин на приготвяне:

Жълтъците се отделят от белтъците.

Маслото и крема сиренето се разбиват със затопленото прясно мляко.

Добавят се жълтъците, брашното, царевичното нишесте, ванилията и лимоновият сок.

Сместа се разбърква и се прецежда, за да няма бучки.

Белтъците се разбиват на сняг със солта и захарта, като захарта се слага на няколко пъти.

Сместа с жълтъците се разбърква с 1/3 от белтъците, след което на два пъти се добавят и останалите белтъци, като отново се разбърква внимателно.

Дъното и стените на форма за торта с диаметър 18 см се намазват с масло и дъното се покрива с няколко листа алуминиево фолио от външната страна. Отвътре формата се застила с отделни парчета пергаментова хартия, като парчето хартия за стените трябва да е по-високо от самата форма. Сместа се изсипва във формата и се почуква няколко пъти в плота, за да излязат мехурчетата.

Пече се около 1 час на водна баня (с гореща вода), в загрята на 150 градуса фурна с вентилатор, като се проверява с клечка за зъби. Готовият чийзкейк се оставя за още 30 минути в изключена фурна. След това се охлажда поне 4 часа, а най-добре – за 1 нощ.

Сосът се приготвя като 200 г от ягодите се пасират, прецеждат се и се готвят на котлона със захарта, докато сместа леко се редуцира.

Добавя се разтвореното в студена вода нишесте, оставя се, да се уплътни и се слагат останалите ягоди, нарязани на четвъртинки. Сосът се кипва, след което се оставя да се охлади. Чийзкейкът се нарязва и се поднася със соса, пише bonapeti.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
