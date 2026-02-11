Рецепта на деня: Японски чийзкейк с ягодов сос

Необходими продукти:

6 яйца (на стайна температура);

150 г захар;

250 г крем сирене (на стайна температура);

100 мл прясно мляко;

50 г краве масло на стайна температура (+ за намазване);

60 г брашно;

20 г царевично нишесте;

1 с. л. лимонов сок;

1 ванилия;

1/4 ч. л. сол.

За ягодовия сос:

300 г ягоди;

140 г захар;

1 ч. л. нишесте.

Начин на приготвяне:

Жълтъците се отделят от белтъците.

Маслото и крема сиренето се разбиват със затопленото прясно мляко.

Добавят се жълтъците, брашното, царевичното нишесте, ванилията и лимоновият сок.

Сместа се разбърква и се прецежда, за да няма бучки.

Белтъците се разбиват на сняг със солта и захарта, като захарта се слага на няколко пъти.

Сместа с жълтъците се разбърква с 1/3 от белтъците, след което на два пъти се добавят и останалите белтъци, като отново се разбърква внимателно.

Дъното и стените на форма за торта с диаметър 18 см се намазват с масло и дъното се покрива с няколко листа алуминиево фолио от външната страна. Отвътре формата се застила с отделни парчета пергаментова хартия, като парчето хартия за стените трябва да е по-високо от самата форма. Сместа се изсипва във формата и се почуква няколко пъти в плота, за да излязат мехурчетата.

Пече се около 1 час на водна баня (с гореща вода), в загрята на 150 градуса фурна с вентилатор, като се проверява с клечка за зъби. Готовият чийзкейк се оставя за още 30 минути в изключена фурна. След това се охлажда поне 4 часа, а най-добре – за 1 нощ.

Сосът се приготвя като 200 г от ягодите се пасират, прецеждат се и се готвят на котлона със захарта, докато сместа леко се редуцира.

Добавя се разтвореното в студена вода нишесте, оставя се, да се уплътни и се слагат останалите ягоди, нарязани на четвъртинки. Сосът се кипва, след което се оставя да се охлади. Чийзкейкът се нарязва и се поднася със соса, пише bonapeti.bg.