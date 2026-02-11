Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Британският музей събра £3,5 милиона, за да запази медальона със сърцето на Хенри VIII

Британският музей събра £3,5 милиона, за да запази медальона със сърцето на Хенри VIII

11 Февруари, 2026 13:16 708 2

Музеят стартира кампания за набиране на средства през октомври 2025 г.

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският музей е събрал 3,5 милиона паунда, за да спаси златно бижу, свързана с Хенри VIII, предаде The Independent.

Висулката „Сърцето на Тюдорите“ е открита от металотърсач в поле в Уоруикшир. Това е единственото бижу от периода, свързан с 24-годишния брак на бившия монарх с първата му съпруга, Катерина Арагонска.

Артефактът изобразява роза на Тюдорите и символ на граната на Катерина, заедно със старофренски надпис, означаващ „завинаги“.

„Тази красива находка ни разказва част от английската история, която малцина от нас знаеха, но която всички сега можем да споделим. Очаквам с нетърпение да обявя плановете си за бъдещи изложби, в които тя ще бъде представена във Великобритания скоро“, каза д-р Никълъс Кълинън, директор на Британския музей.

Музеят стартира кампания за набиране на средства през октомври 2025 г. с надеждата да успее да запази предмета в публичната колекция. Десетки хиляди хора се присъединиха към кампанията, включително актьорът Деймиън Дей Луис, който играе Хенри VIII в телевизионния сериал „Wolf Hall“.

Бракът на Хенри VIII с Катерина е най-дългият от всичките шест. Музеят подчертава, че медальонът демонстрира неговата преданост към Катерина и влиянието, което бракът им е оказал върху ранната династия на Тюдорите. Малко други предмети от брака им са оцелели.

Британският музей смята, че медальонът е създаден за турнир, проведен през 1518 г. Този турнир е отбелязал годежа на двегодишната им дъщеря, принцеса Мери, с наследника на френския трон.


  • 1 интересно

    5 1 Отговор
    Музея на краденото от цял свят не може ли да си открадне малко пари, че е тръгнал да проси?!

    13:26 11.02.2026

  • 2 Изумен

    3 0 Отговор
    Значи дълги години е бил в полето без да е нужно и пени за съхранението му. Сега обаче на музея му е нужна колосална сума...ама така е, не е луд този, който яде баницата.

    13:39 11.02.2026