Британският музей събра £3,5 милиона, за да запази медальона със сърцето на Хенри VIII

Британският музей е събрал 3,5 милиона паунда, за да спаси златно бижу, свързана с Хенри VIII, предаде The Independent.

Висулката „Сърцето на Тюдорите“ е открита от металотърсач в поле в Уоруикшир. Това е единственото бижу от периода, свързан с 24-годишния брак на бившия монарх с първата му съпруга, Катерина Арагонска.

Артефактът изобразява роза на Тюдорите и символ на граната на Катерина, заедно със старофренски надпис, означаващ „завинаги“.

„Тази красива находка ни разказва част от английската история, която малцина от нас знаеха, но която всички сега можем да споделим. Очаквам с нетърпение да обявя плановете си за бъдещи изложби, в които тя ще бъде представена във Великобритания скоро“, каза д-р Никълъс Кълинън, директор на Британския музей.

Музеят стартира кампания за набиране на средства през октомври 2025 г. с надеждата да успее да запази предмета в публичната колекция. Десетки хиляди хора се присъединиха към кампанията, включително актьорът Деймиън Дей Луис, който играе Хенри VIII в телевизионния сериал „Wolf Hall“.

Бракът на Хенри VIII с Катерина е най-дългият от всичките шест. Музеят подчертава, че медальонът демонстрира неговата преданост към Катерина и влиянието, което бракът им е оказал върху ранната династия на Тюдорите. Малко други предмети от брака им са оцелели.

Британският музей смята, че медальонът е създаден за турнир, проведен през 1518 г. Този турнир е отбелязал годежа на двегодишната им дъщеря, принцеса Мери, с наследника на френския трон.