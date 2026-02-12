Шеф Манчев се подмлади с 18 години. Това поне показаха свещите на тортата му. Цифрите умишлено бяха разместени и вместо на 53 г., каквато е реалната възраст на Манчев, той стана на... 35 г., пише „Филтър“.
Готвачът празнува рожден ден на 8 февруари и събра на вечеря най-близките си хора. Плътно до него бе любимата му Ива Бека, с която виновникът за партито посрещаше гостите. А звездно присъствие не липсваше. Сред поканените бяха водещата на „Игри на волята“ Ралица Паскалева със съпруга си - бившия волейболист Теодор Салпаров, Петко Димитров и жена му Яна, фолк певицата Анелия. Като добър син, шеф Иван Манчев не пропусна да благодари на майка си за всичко, което е направила за него, и ѝ целуна ръка.
Съвсем скоро по NOVA готвачът ще пусне новите епизоди на риалитито „Кошмари в кухнята“. Той издаде, че в този сезон зрителите ще видят по-различна страна на ресторантьорския бизнес, както и доста скандални ситуации.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ох тоз ТОХ
Коментиран от #6
11:50 12.02.2026
2 Шеф Бъркочев
11:51 12.02.2026
3 Хасковски каунь
Коментиран от #5
11:53 12.02.2026
4 Бахтимир
11:58 12.02.2026
5 Ох тоз ТОХ
До коментар #3 от "Хасковски каунь":Тая "щерка" е на 50+😅... плод на пластичната конфекция😂
Коментиран от #10
12:00 12.02.2026
6 Ц. Отдавна е в полувисящо състояние
До коментар #1 от "Ох тоз ТОХ":Ивка бека и Иван ш-бека.
12:05 12.02.2026
7 ЕстетЪ
12:05 12.02.2026
8 Ко каза, ко?
12:06 12.02.2026
9 Имаше един филм От глупав по-глупав
Коментиран от #11
12:08 12.02.2026
10 Хасковски каунь
До коментар #5 от "Ох тоз ТОХ":Ирония колега.
Аз знам , че на старши готвача ангелите му са слаби. Тая май е поредната
12:11 12.02.2026
11 Коуега
До коментар #9 от "Имаше един филм От глупав по-глупав":На филма поне се смяхме,...тук,работата е за рев.
12:36 12.02.2026
12 И кое
12:37 12.02.2026