Шеф Манчев се подмлади с 18 години

12 Февруари, 2026 11:45 1 565 12

  • шеф манчев-
  • рожден ден-
  • подмлади

Готвачът празнува рожден ден на 8 февруари

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шеф Манчев се подмлади с 18 години. Това поне показаха свещите на тортата му. Цифрите умишлено бяха разместени и вместо на 53 г., каквато е реалната възраст на Манчев, той стана на... 35 г., пише „Филтър“.

Снимка: Интернет

Готвачът празнува рожден ден на 8 февруари и събра на вечеря най-близките си хора. Плътно до него бе любимата му Ива Бека, с която виновникът за партито посрещаше гостите. А звездно присъствие не липсваше. Сред поканените бяха водещата на „Игри на волята“ Ралица Паскалева със съпруга си - бившия волейболист Теодор Салпаров, Петко Димитров и жена му Яна, фолк певицата Анелия. Като добър син, шеф Иван Манчев не пропусна да благодари на майка си за всичко, което е направила за него, и ѝ целуна ръка.

Съвсем скоро по NOVA готвачът ще пусне новите епизоди на риалитито „Кошмари в кухнята“. Той издаде, че в този сезон зрителите ще видят по-различна страна на ресторантьорския бизнес, както и доста скандални ситуации.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Напиши коментар:


  • 1 Ох тоз ТОХ

    10 0 Отговор
    Мишлето рипа ли, рипа ли😅

    Коментиран от #6

    11:50 12.02.2026

  • 2 Шеф Бъркочев

    15 0 Отговор
    Нема що, изглежда само на 65

    11:51 12.02.2026

  • 3 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Предполагам ,че това на снимката е дъщеря му. Хубавица

    Коментиран от #5

    11:53 12.02.2026

  • 4 Бахтимир

    7 0 Отговор
    Отново едни и същи муцуни, едни и същи гости и едни и същи празнуващи по знайни ни незнайни поводи. Петко и танцьорката му, че и АнАлия... само Коко и Азис липсват, да донаторят пейзажа. Ицето с буркан лютеница що така липсва ?!

    11:58 12.02.2026

  • 5 Ох тоз ТОХ

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    Тая "щерка" е на 50+😅... плод на пластичната конфекция😂

    Коментиран от #10

    12:00 12.02.2026

  • 6 Ц. Отдавна е в полувисящо състояние

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ох тоз ТОХ":

    Ивка бека и Иван ш-бека.

    12:05 12.02.2026

  • 7 ЕстетЪ

    8 0 Отговор
    Ех, суета, суета!

    12:05 12.02.2026

  • 8 Ко каза, ко?

    5 0 Отговор
    Кой е шеф Манчев на снимката ?

    12:06 12.02.2026

  • 9 Имаше един филм От глупав по-глупав

    5 0 Отговор
    Та и и тия - от фалшиф по-фалшив. Та и плешив.

    Коментиран от #11

    12:08 12.02.2026

  • 10 Хасковски каунь

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ох тоз ТОХ":

    Ирония колега.
    Аз знам , че на старши готвача ангелите му са слаби. Тая май е поредната

    12:11 12.02.2026

  • 11 Коуега

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Имаше един филм От глупав по-глупав":

    На филма поне се смяхме,...тук,работата е за рев.

    12:36 12.02.2026

  • 12 И кое

    2 0 Отговор
    го е подмладило , шапката на Гучи за 500 € или колана на гащите за 1000 € ?

    12:37 12.02.2026