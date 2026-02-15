Новини
Любопитно »
Големи звезди влизат в "Като две капки вода" от утре

Големи звезди влизат в "Като две капки вода" от утре

15 Февруари, 2026 08:14 677 6

  • капките-
  • като две капки вода-
  • звезди

"Смятам, че и тази година успяхме да намерим интересни участници, като някой от тях са огромни звезди на българския небосклон и шоубизнес.", каза режисьорът на предаването

Големи звезди влизат в "Като две капки вода" от утре - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-новият член на журито в предаването "Като две капки вода", наричан Кралицата, ще стане ясен в понеделник вечер в началото на първия епизод на шоуто, пише plovdiv24.bg.

Четиринадесетият сезон на телевизионното предаване започва на 16 февруари, а водещи отново са Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро. В журито са до болка известните до момента Хилда Казасян, Димитър Ковачев – Фънки, Веселин Маринов и нов член, който ще преобърне правилата.

"Сезонът – Слънце е инспириран от Луи XIV, тъй като и сезонът ни е 14-и пореден. За тринадесет години "Капките" са се доказали като най-големия антидепресант в телевизионния ефир. В последните години ние сме залети само от негативни новини и проблеми. Всъщност "Като две капки вода" ни вади от проблемите, като за три часа ни кара да се забавляваме и да забравим проблемите. От тук идва и името Сезона – Слънце и се надявам да не слънчасаме, а да ни е топло на душите", сподели продуцентът на "Като две капки вода" Кирил Киров – Кико.

"Най-трудното нещо, когато правиш 14-и сезон на един формат е да надграждаш. Миналата година напълнихме най-големия стадион в България и за толкова години много лица вече са минали през шоуто. Затова става все по-трудно да намираш интересни хора. Смятам, че и тази година успяхме да намерим интересни участници, като някой от тях са огромни звезди на българския небосклон и шоубизнес. Други не са толкова популярни, но смятам, че ще се превърнат в големи звезди", добави Кико пред Nova.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като

    5 0 Отговор
    Две капки - идиоти !!! И за идиоти...

    Коментиран от #3

    08:27 15.02.2026

  • 2 Въй

    1 0 Отговор
    "Като две шапки боза"

    08:32 15.02.2026

  • 3 Дапитам

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Като":

    Някой кара ли те насила да гледаш?

    Коментиран от #6

    08:32 15.02.2026

  • 4 бушприт

    1 0 Отговор
    Най-новата членка на журито в предаването "Като две капки вода", наричана Кралицата,

    08:33 15.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    "Никога не е късно да станеш за резил!"
    /народна мъдрост/

    08:37 15.02.2026

  • 6 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дапитам":

    Каква връзка има с факта, че предаването е за идиоти?

    08:39 15.02.2026