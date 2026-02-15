Новини
Актрисата Мишел Йео със звезда на холивудската Алея на славата

15 Февруари, 2026

Сред присъстващите на церемонията по откриването й на 18 февруари ще бъдат режисьорите Джон Чу ("Злосторница") и Анг Лий ("Тигър и дракон")

Снимка: БГНЕС
Актрисата и носителка на "Оскар" Мишел Йео ще получи звезда на холивудската Алея на славата, съобщи сайтът на популярната атракция, цитиран от dariknews.bg.

Звездата на 63-годишната Йео ще бъде 2836-ата на прочутата алея в Холивуд.

Сред присъстващите на церемонията по откриването ѝ на 18 февруари ще бъдат режисьорите Джон Чу ("Злосторница") и Анг Лий ("Тигър и дракон").

"Холивудската търговска камара с гордост приветства актрисата Мишел Йео на Алеята на славата. Изключителният талант, изящество и новаторска кариера на Мишел са оставили незаличима следа в развлекателната индустрия. Нейната звезда е почит към пионер, чиято работа продължава да вдъхновява публиката по целия свят", каза продуцентката на церемониите Ана Мартинес.

Родената в Малайзия Йео е международно призната актриса, която от десетилетия разбива стереотипите. През 2023 г. тя влезе в историята като първата азиатска актриса, спечелила "Оскар" за главна женска роля за изпълнението си във "Всичко навсякъде наведнъж".

Мишел Йео е позната с ролите си във филми като "Винаги ще има утре", "Тигър и дракон", "Мемоарите на една гейша", "Луди богати азиатци", "Пазители на Галактиката 2", "Шан-Чи и легендата за десетте пръстена", "Злосторница", "Злосторница: Част втора".


