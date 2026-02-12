Новини
12 Февруари, 2026 18:14 921 3

Причината за смъртта е рак

Само на 37 г. почина звезда от музикалното телевизионно шоу The Voice UK - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дийн Франклин, участник в популярното музикално телевизионно шоу The Voice UK, почина на 37-годишна възраст. Причината за смъртта е рак, съобщава EW.

„Смъртта на изпълнителя беше обявена чрез публикация в социалните мрежи от майка му, която каза, че Франклин се е борил с рака в продължение на осем седмици и три дни“, се казва в матерала.

През декември Франклин обяви за болестта си на своите последователи в социалните мрежи. Франклин разкри, че е диагностициран с рак на хранопровода в четвърти стадий. Той добави, че не е изпитвал никакви симптоми, докато ракът не се е разпространил в черния му дроб.

Той участва в шоуто „Star UK“ през 2017 г. След това преминава през процеса на прослушване и достига до финалната осмица. След участието си в шоуто, Франклин прави международно турне. Той оставя 17-годишна дъщеря.

Първият сезон на The Voice UK се състоя премиерно по BBC One на 24 март 2012 г. Според правилата, победителят в проекта получава парична награда и договор с музикален лейбъл.


Оценка 3 от 2 гласа.
