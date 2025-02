Селена Гомес и Бени Бланко си купиха имение за 35 милиона долара

Селена Гомес и Бени Бланко направиха впечатляваща крачка в съвместния си живот, закупувайки разкошно имение в престижния квартал Бевърли Хилс. Стойността на сделката възлиза на 35 милиона долара, което я нарежда сред най-скъпите продажби в района за 2024 година, пише DailyMail.

32-годишната певица и актриса и 36-годишният музикален продуцент са избрали дом в испански стил, който разполага със седем просторни спални и 12 бани. Според информация на TMZ, двойката е финализирала сделката още през декември – същия месец, в който обявиха годежа си.

Имението е оборудвано с редица луксозни удобства, сред които впечатляваща библиотека, вита стълба, оранжерия, фитнес и басейн. Това го прави идеалното място за усамотение и комфорт в натоварения живот на знаменитостите.

Selena Gomez and Benny Blanco purchase $35M LA home after engagement and joint album https://t.co/X5CXdlBe5v — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 18, 2025

Освен с покупката на новия си дом, Селена и Бени зарадваха феновете си с новината за предстоящ съвместен музикален проект. Двойката сподели в социалните мрежи тийзъри на албума I Said I Love You First, който ще излезе на 21 март. Първият сингъл от албума, Scared of Loving You, вече е достъпен във всички стрийминг платформи.

В публикация към своите 421 милиона последователи в Instagram, Селена написа: „Винаги ви изненадвам! Моят НОВ албум I Said I Love You First, създаден с най-добрия ми приятел @bennyblanco, ще бъде наличен на 21 март.“

Бени не пропусна да изрази любовта си в коментар под публикацията с простичките, но силни думи: „Обичам те, бебе“, които събраха впечатляващите 49 000 харесвания. Дори козметичният бранд на Селена, Rare Beauty, се включи с коментар: „Изненада ни наистина… нямаме търпение за 21 март!“

Бени Бланко наскоро демонстрира нестандартното си чувство за романтика с уникален подарък за годеницата си по случай Свети Валентин – вана, пълна с разтопено сирене и начос. Видеото на изненадата събра хиляди реакции, а продуцентът обясни избора си с думите: „Когато твоята годеница не е фен на цветята.“

Въпреки вълнението около новия музикален проект, Селена наскоро разкри, че основният ѝ фокус в момента е върху актьорската ѝ кариера. В интервю за Variety тя сподели: „Смятам, че най-силната ми страна е актьорството. Но в музиката съм горда, че мога да разказвам истории – най-любимите ми песни са балади, защото са искрени и емоционални.“

През декември Селена обяви годежа си с Бени Бланко, споделяйки серия от снимки в Instagram, на които гордо носи огромен диамантен пръстен. Публикацията беше озаглавена с простите, но дълбоки думи: „Завинаги започва сега…“