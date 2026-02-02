Новини
2 Февруари, 2026 10:41 363 2

  • иран-
  • арест-
  • мехди махмудян-
  • сценарист-
  • human rights activists

Мехди Махмудян подписал изявление, осъждащо правителството за бруталните му репресии срещу протестиращите

„Номиниран за „Оскар“ ирански сценарист е арестуван този уикенд - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сценаристът Мехди Махмудян, номиниран за „Оскар“ за сценария си за филма „Една обикновена злополука“, е арестуван в Иран. Той е задържан, защото се е изказал срещу репресиите на правителството срещу протестите, съобщава The New York Times.

„Номиниран за „Оскар“ ирански сценарист е арестуван този уикенд, след като е подписал изявление, осъждащо правителството за бруталните му репресии срещу протестиращите“, се посочва в изданието.

„Номиниран за „Оскар“ ирански сценарист е арестуван този уикенд
Снимка: Интернет

Според базираната в САЩ информационна агенция Human Rights Activists, Махмудян е бил един от няколкото подписали писмото, които са били задържани през уикенда. Общо писмото съдържа 17 подписа от видни адвокати, художници и активисти. Точното местонахождение на Махмудян и останалите подписали е неизвестно.

Подробности за делата срещу тях също са неизвестни.


Оценка от 0 гласа.
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 реалистъ

    1 0 Отговор
    Щом еврейската мафия Холивуд го е номинирала за Оскар, значи не му е чиста работата.

    10:43 02.02.2026

  • 2 плевен

    0 0 Отговор
    Ами опитайте да подпишете такова писмо в Украйна и ще се отзовете в затвора за 15 години. И ще се радвате ако оживеете да ги излежите. Но това е друго.

    10:56 02.02.2026