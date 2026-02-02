Сценаристът Мехди Махмудян, номиниран за „Оскар“ за сценария си за филма „Една обикновена злополука“, е арестуван в Иран. Той е задържан, защото се е изказал срещу репресиите на правителството срещу протестите, съобщава The New York Times.
„Номиниран за „Оскар“ ирански сценарист е арестуван този уикенд, след като е подписал изявление, осъждащо правителството за бруталните му репресии срещу протестиращите“, се посочва в изданието.
Според базираната в САЩ информационна агенция Human Rights Activists, Махмудян е бил един от няколкото подписали писмото, които са били задържани през уикенда. Общо писмото съдържа 17 подписа от видни адвокати, художници и активисти. Точното местонахождение на Махмудян и останалите подписали е неизвестно.
Подробности за делата срещу тях също са неизвестни.
