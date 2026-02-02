Азис пред Петя Дикова: На сватбата ми няма да има повече от 10 души

В интервю за предаването "COOLT" по bTV, пред водещата Петя Дикова, Азис разказа за емоциите около годежа си в САЩ и за това какво означава тази стъпка за него, пише bgdnes.bg.

"Това е нещо много хубаво и много важно за мен, защото заявяваш пред целия свят, че се е намерил човек, който те е приел такъв, какъвто си", сподели изпълнителят.

На церемонията са присъствали само трима души – двамата им кумове, които също са мъже, и неговата близка приятелка Виолета Стайкова от "Игри на волята". Азис описа момента като трогващ и призна, че е бил впечатлен от отношението на администрацията във Флорида.

"Всичко беше прието с изключителна сериозност и нормалност. Не усетих никакъв подигравателен тон. Тук това е нещо обичайно и тази нормалност ме кара да се чувствам добре", каза той.

Певецът сподели, че е получил много поздравления от близките си, на които е изпратил снимки от специалния момент.

"Те са щастливи, защото аз съм щастлив. Най-важното за тях е да ме виждат усмихнат и добре", добави Азис.

В разговора той отказа да влиза в подробности за личния си мъж, който е лекар, като заяви, че вече е казал и написал достатъчно по темата.

Азис коментира и съмненията на част от българите, че снимките му с любимия му са били обработени с изкуствен интелект.

"Не е особено умно след 25 години, в които казвам, че съм различен и не ме е страх и не ме е срам, някой да твърди, че това е лъжа или поза за пари", заяви той с ирония.

По отношение на бъдещата си сватба Азис разкри, че не си я представя като голямо тържество.

"За мен сватбата не е 300 души, които ядат, пият и накрая се карат. За мен тя ще бъде с хората, които са най-близки до сърцето ми – не повече от 10 души, на които мога да се обадя и в три през нощта", каза още той.