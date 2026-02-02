Новини
Азис пред Петя Дикова: На сватбата ми няма да има повече от 10 души

2 Февруари, 2026 09:14 550 9

Азис разкри, че не си представя бъдещата си сватба като голямо тържество

Азис пред Петя Дикова: На сватбата ми няма да има повече от 10 души - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В интервю за предаването "COOLT" по bTV, пред водещата Петя Дикова, Азис разказа за емоциите около годежа си в САЩ и за това какво означава тази стъпка за него, пише bgdnes.bg.

"Това е нещо много хубаво и много важно за мен, защото заявяваш пред целия свят, че се е намерил човек, който те е приел такъв, какъвто си", сподели изпълнителят.

На церемонията са присъствали само трима души – двамата им кумове, които също са мъже, и неговата близка приятелка Виолета Стайкова от "Игри на волята". Азис описа момента като трогващ и призна, че е бил впечатлен от отношението на администрацията във Флорида.

"Всичко беше прието с изключителна сериозност и нормалност. Не усетих никакъв подигравателен тон. Тук това е нещо обичайно и тази нормалност ме кара да се чувствам добре", каза той.

Певецът сподели, че е получил много поздравления от близките си, на които е изпратил снимки от специалния момент.

"Те са щастливи, защото аз съм щастлив. Най-важното за тях е да ме виждат усмихнат и добре", добави Азис.

В разговора той отказа да влиза в подробности за личния си мъж, който е лекар, като заяви, че вече е казал и написал достатъчно по темата.

Азис коментира и съмненията на част от българите, че снимките му с любимия му са били обработени с изкуствен интелект.

"Не е особено умно след 25 години, в които казвам, че съм различен и не ме е страх и не ме е срам, някой да твърди, че това е лъжа или поза за пари", заяви той с ирония.

По отношение на бъдещата си сватба Азис разкри, че не си я представя като голямо тържество.

"За мен сватбата не е 300 души, които ядат, пият и накрая се карат. За мен тя ще бъде с хората, които са най-близки до сърцето ми – не повече от 10 души, на които мога да се обадя и в три през нощта", каза още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нужно ли е?

    2 0 Отговор
    Чак до Америка отиде за да се задоми. А по Орлов мост е пълно с ядрени инжинери от Азия и Африка които на драго сърце ще му поддържат огъня р реактора.

    09:18 02.02.2026

  • 2 Абе

    1 0 Отговор
    На този анаболния дали му става п.шката?

    Коментиран от #4, #9

    09:18 02.02.2026

  • 3 Въй

    1 0 Отговор
    Ако ще и 2-ма души да има,това не ме издрусва. От левия ми джоб,та в десния.

    09:18 02.02.2026

  • 4 Не му трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Той е на "ръгай чушки у боба".

    09:19 02.02.2026

  • 5 газов инжекцион

    2 0 Отговор
    Предпочитам Петенцето Диковата!

    09:19 02.02.2026

  • 6 До неговата

    2 0 Отговор
    ли сватба стигна Ганьо

    09:20 02.02.2026

  • 7 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Не можа ли да намериш там афроамериканец с голяма томаховка?! Та да се орахатиш

    09:20 02.02.2026

  • 8 Анка

    0 0 Отговор
    Васиуе.... Гостите не ни интересуват. Кажи ни кой ще облече розовата рокля.

    09:25 02.02.2026

  • 9 БАРС

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    ТА ЗА КАКВО МУ Е ДА СТАВА,НАЛИ ТОЙ Е БУЛКАТА .

    09:25 02.02.2026