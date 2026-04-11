Ново 20: Вяра и Надежда: Тук не ни харесва, искаме си в Англия!

11 Април, 2026 11:33 2 527 39

Сестрите споделят в мрежата как върви ежедневието им

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 20 дни след като близначките Вяра и Надежда Станчеви се върнаха в родния Благоевград, те отново напират да заминат за Лондон, пише Хот Арена.

Онзи ден шокираха феновете си в социалните мрежи с видео от обиколка из околностите на града. „А, тук не ни харесва! Искаме си пак в Англия!“, подмята Надежда, а Вяра ѝ маха закачливо с ръка, намеквайки, че шоуто им „иди ми – дойди ми“ трябва да продължи.

Дни преди екстрения си полет от Лондон към София двете риалити героини скандализираха туристи и жители на английската столица с несвързани крясъци под прозорците на Уестминстърското абатство, в разгара на тържествена служба в присъствието на цялото кралско семейство и други европейски короновани особи. Другата им близначка – Любов, засега продължава да живее в Лондон с майка им, съпруга си и двете си деца. Появиха се информации, че се прибира по спешност, за да се справя със сестрите си, но това още не е потвърдено и тя не е забелязана покрай тях.

„Имаме мускулна треска на задните части!“, обяви наскоро Вяра от хола в благоевградския им дом. От клипчето се вижда, че сестрите изобщо не бедстват – жилището им е просторно, чисто и светло, а мебелите са модерни и удобни. В Лондон обаче често им се е налагало да скитат по приюти и дори да спят на улицата.

„Спокойни сме, на никого не повишаваме тон“, подчерта с усмивка Вяра. „Тук се чувстваме супер! Няма травестити и п***сти, които да ни се качват на главите!“, допълва Надежда.

Наскоро двете се изкатерили по екопътека в планината и едва се прибрали вкъщи, капнали от умора. „Сигурно в Англия сме се атрофирали! Гълтаме аспирини, всичко ни боли“, оплаква се Вяра.

Близначките прекарват голяма част от времето си в обиколки из Благоевград и околностите, в гледане на телевизия и… готвене.

„Непрекъснато си готвим и ставаме все по-добри! Скоро ще сме като мастър шефове!“, хвалят се победителките в „Биг Брадър“.

Вяра и Надежда обаче премълчават, че усилията им в кухнята до голяма степен се дължат на обещанията на Лео Бианки да ги уреди в ресторантьорския бизнес. Самият шеф-готвач и участник в „Биг Брадър“ разкри намеренията си първо пред „България Днес“. Бианки подчерта, че ще поеме разходите им за хотел в началото, докато си намерят подходяща квартира в София.

„Те обаче трябва да намерят и добър психолог, който да изслуша историята им и да им даде правилни съвети. Няма какво да се лъжем – двете се измъчиха много в Лондон, а социалните служби се изгавриха с тях“, възмущава се риалити героят.

Засега остава неясно кой поема издръжката на Вяра и Надежда в родния им град. Че не са в цветущо финансово състояние личи и от опита им да продават маратонки втора ръка на висока цена. „Продават се за 250 евро“, обявиха те под снимка на вероятно донесените от Англия кецове, които са видимо захабени и едва ли ще намерят купувач на тази сума.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Куцо

    27 9 Отговор
    Кьораво и сакато се евакуира от Територията, но все още има шепа народ заблудени да слугуват на ББ и ДП

    Коментиран от #6, #10, #11, #17, #26, #33

    11:36 11.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Mиcиp БГ

    40 0 Отговор
    Много важна новина!

    11:38 11.04.2026

  • 4 БГрин

    42 2 Отговор
    връщайте се в Англия, никой не ви и иска тук, не сте липсвали, няма и да липсвате.

    11:38 11.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 има и

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "Куцо":

    Много национални предатели, захлебващи с шекелчета и центчета.

    11:42 11.04.2026

  • 7 Помачорките

    27 2 Отговор
    дори не си струват да се коментира за тях…

    11:47 11.04.2026

  • 8 Да се махат

    31 2 Отговор
    От тия двете никаква файда малко са ни ромите да ни доят та и тия

    11:49 11.04.2026

  • 9 Сталин

    27 2 Отговор
    Направо да се пращат за скрап

    11:51 11.04.2026

  • 10 Ъхъ

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Куцо":

    Пък тия де гласуват за петроханци парите им отиват за зелю

    11:52 11.04.2026

  • 11 Оги

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Куцо":

    Ти си закъснял, драскай бързо, чий го крепиш още тука?

    11:57 11.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тома

    5 1 Отговор
    И на мен не ми харесва каки.

    12:00 11.04.2026

  • 14 Ние в

    14 2 Отговор
    Южния квартал Филиповци Ви харесваме, ще произвеждате много удоволствие от шоколадовия цех, елате…няма само африканците да Ви се радват я

    12:02 11.04.2026

  • 15 12340

    16 1 Отговор
    Жените,като немат деца--ги хващат Карастанчовите !:))

    12:02 11.04.2026

  • 16 Мирчо Спасов

    12 2 Отговор
    Директно ,,,в пикапа,,ий за Скравена,,,,,,,,!!

    12:03 11.04.2026

  • 17 Хи хи

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Куцо":

    Слугите и бърсачите на задни части са в Англия, тук си гледаме живота !

    Коментиран от #20

    12:03 11.04.2026

  • 18 Излагация

    12 2 Отговор
    Вяра и Надежда .Еми вярвайте и се надявайте да срещнете някой паралия чичко в околовръстното

    12:08 11.04.2026

  • 19 Гост

    15 1 Отговор
    Нагледно доказателство, че т.н. "РЕАЛИТИ ШОУ" води до непоправими умствени и психически увреждания както за участниците така и за зрителите "фенове" на шоуто!

    12:09 11.04.2026

  • 20 Гледайте си го

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    С тройна инфлация по магазините, а аз си гледам живота в Англия и ми е кефф. Ревете като карпатски мечки в България - заплатите наполовина, а цените двойни-тройни. И по-зле ще става защото си харесвате Боко и Делянчо и оня дето не е гей

    12:12 11.04.2026

  • 21 Абсолютно безмислена новина

    10 2 Отговор
    Крушата не пада много далеч от дървото ЛюбоФФФ и мама евентуално бачкат в Западен Лондон а тия двете в Източен и изведнъж решили да си дойдат да поснимат малко за лайкове.

    12:13 11.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Костадинов

    1 7 Отговор
    От нашите са ,редовно гласуваха за Възраждане в Ландан

    Коментиран от #25

    12:17 11.04.2026

  • 25 Димитров

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "Костадинов":

    Не не са от Възраждане,от поджарникарската партия на ГЕРП са защото са тъпи като вожда им а и той такива наркоманки избира за депутати.

    12:20 11.04.2026

  • 26 Иван

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Куцо":

    Пеев, ти ли си бре?

    12:26 11.04.2026

  • 27 Козячета

    8 2 Отговор
    Дето пишат тука са копие на тия , неможещи , незнаещи и мързеливи , как в България се създаде такова опростачено поколение , обеснянието е едно - европейските извратени ценности .

    12:27 11.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 БЯХМЕ ИЗПРАТИЛИ ТРИТЕ ЛУДИ

    5 1 Отговор
    У Лондон. Ама някакъв глупак пьодал им купи билети да се върнат.

    12:28 11.04.2026

  • 30 Вяра, Надежда и Мара

    2 1 Отговор
    Да хващат куыарите и под мостовете.
    Не ми пука за тия отрепки!

    12:40 11.04.2026

  • 31 Значи не са луди

    4 1 Отговор
    Щяха , ако искаха да си седят в България!

    12:40 11.04.2026

  • 32 Биле

    2 0 Отговор
    Атрофирали, ха. Атрофирали са им двете гънки в краниума.
    А иначе имали биле мускулна треска на задните части. От какво ли ще е така? Злоупотреба с пенис гигантеа?

    12:47 11.04.2026

  • 33 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Куцо":

    ЕЙ големи разбирачи се навъдихте ,не знаехте къде е Израел а по малко Иран ама грантовете ви отвориха устите за 2 дни ! Сладури бе , нищо не можете ама претендирате, нищо не правите ама искате ! Не се погледнете вие къде сте , обаче имате мнение за другите ! Критиците са като евнусите знаят как се прави ама не могат ! Та и вие така безславно ще отминете ............

    12:48 11.04.2026

  • 34 Ония

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Паднала":

    Са още по смрадливи от нашите цигани.

    12:51 11.04.2026

  • 35 Вижда се

    5 0 Отговор
    Щом и клошарите бягат ,мислета какво е положението тук.

    12:53 11.04.2026

  • 36 Цеко. Сифоня

    0 0 Отговор
    Да одат на разклона за Бараково да ..берат краставици..от шофьорите и ке им ареше

    12:59 11.04.2026

  • 37 Истина е

    0 2 Отговор
    Излиза, че по-добре се живее на улицата в Лондон, отколкото в завладяната от комунисти България. Тук само едни конкретни хора, по едни конкретни (партийни) заслуги имат пари, връзки и живеят добре. Другите като крепостни.

    12:59 11.04.2026

  • 38 Васил

    1 0 Отговор
    Ами като не им харесва да си хващат самолета и пак в Англия.

    13:12 11.04.2026

  • 39 бихте ли пояснили

    0 0 Отговор
    Тия двете и онази,третата- дали ще липсват на някого? Тук или в Англия.....как мислите???

    13:16 11.04.2026