Геле от "Вяра, надежда, любов” откри любовта с Божана от "Мамник"

Актьорът Калоян Трифонов, познат на зрителите като Геле от сериала „Вяра, надежда, любов“, изглежда е открил любовта. До него стои Екатерина Лазаревска, която също печели популярност с ролята си в „Мамник“. Двамата вече не крият отношенията си и демонстрират близост, пише woman.bg.

От екранен злодей до любимец на публиката

Ролята на Геле, един от най-негативните персонажи във „Вяра, надежда, любов“, изстреля Калоян Трифонов към широка популярност. Образът на сутеньор, пристрастен към наркотици, алкохол и насилие, му донесе силен зрителски интерес и бързо го превърна в разпознаваемо лице. Въпреки че за масовата публика това е неговият пробив, в артистичните среди той отдавна има почитатели.

Любовен живот, изпълнен с известни имена

През годините името на актьора е свързвано с редица популярни жени, сред които Рут Колева, Снежана Макавеева и Ива Янкулова. Първата му по-известна връзка започва по време на снимките на сериала „Отплата“ през 2012 г., където се запознава с Янкулова. Двамата дори обявяват отношенията си пред колегите, но връзката им не продължава дълго.

След това Трифонов започва връзка с Рут Колева, която се превръща в една от най-коментираните му истории. По време на участието си в риалити формата „Къртицата“ певицата разкрива, че е била бременна от актьора, но не е задържала детето. След напускането на предаването тя прави още по-откровени признания за отношенията им, като твърди, че по време на престоя ѝ в шоуто Калоян е изхарчил всички пари, които е намерил в дома ѝ. По думите ѝ това са били средства, отделени за наем и сметки, а случилото се се превръща в основна причина за раздялата им. Тя споделя още, че не е могла да си представи бъдеще и отглеждане на дете с човек, на когото няма доверие.

Кратки връзки и търсене на баланс

След този период се появяват слухове за връзка с художничката Александра Елезова, с която се познават още от студентските си години в НАТФИЗ. Общите им интереси към изкуството ги сближават, но и тази връзка не продължава дълго. По-късно името му се свързва и със Снежана Макавеева, като според слуховете двамата се сближават след лични раздели.

Междувременно актьорът се утвърждава професионално, включително с участия в театрални постановки в Народен театър и телевизионни продукции като „Алея на славата“ и „Дяволското гърло“.

Новата любов от „Мамник“

Истинският пробив за Калоян Трифонов идва с ролята на Геле, но преди това той прави силно впечатление и в сериала „Мамник“. Именно там се заражда връзката му с Екатерина Лазаревска, която е сред основните актриси в продукцията.