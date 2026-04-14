Геле от "Вяра, надежда, любов” откри любовта с Божана от "Мамник"

14 Април, 2026 07:17 917 2

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Калоян Трифонов, познат на зрителите като Геле от сериала „Вяра, надежда, любов“, изглежда е открил любовта. До него стои Екатерина Лазаревска, която също печели популярност с ролята си в „Мамник“. Двамата вече не крият отношенията си и демонстрират близост, пише woman.bg.


От екранен злодей до любимец на публиката

Ролята на Геле, един от най-негативните персонажи във „Вяра, надежда, любов“, изстреля Калоян Трифонов към широка популярност. Образът на сутеньор, пристрастен към наркотици, алкохол и насилие, му донесе силен зрителски интерес и бързо го превърна в разпознаваемо лице. Въпреки че за масовата публика това е неговият пробив, в артистичните среди той отдавна има почитатели.

Любовен живот, изпълнен с известни имена

През годините името на актьора е свързвано с редица популярни жени, сред които Рут Колева, Снежана Макавеева и Ива Янкулова. Първата му по-известна връзка започва по време на снимките на сериала „Отплата“ през 2012 г., където се запознава с Янкулова. Двамата дори обявяват отношенията си пред колегите, но връзката им не продължава дълго.

След това Трифонов започва връзка с Рут Колева, която се превръща в една от най-коментираните му истории. По време на участието си в риалити формата „Къртицата“ певицата разкрива, че е била бременна от актьора, но не е задържала детето. След напускането на предаването тя прави още по-откровени признания за отношенията им, като твърди, че по време на престоя ѝ в шоуто Калоян е изхарчил всички пари, които е намерил в дома ѝ. По думите ѝ това са били средства, отделени за наем и сметки, а случилото се се превръща в основна причина за раздялата им. Тя споделя още, че не е могла да си представи бъдеще и отглеждане на дете с човек, на когото няма доверие.

Кратки връзки и търсене на баланс

След този период се появяват слухове за връзка с художничката Александра Елезова, с която се познават още от студентските си години в НАТФИЗ. Общите им интереси към изкуството ги сближават, но и тази връзка не продължава дълго. По-късно името му се свързва и със Снежана Макавеева, като според слуховете двамата се сближават след лични раздели.

Междувременно актьорът се утвърждава професионално, включително с участия в театрални постановки в Народен театър и телевизионни продукции като „Алея на славата“ и „Дяволското гърло“.

Новата любов от „Мамник“

Истинският пробив за Калоян Трифонов идва с ролята на Геле, но преди това той прави силно впечатление и в сериала „Мамник“. Именно там се заражда връзката му с Екатерина Лазаревска, която е сред основните актриси в продукцията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Теле визия

    2 1 Отговор
    Колеги,кой ги гледа тези бози!?

    07:59 14.04.2026

  • 2 док

    0 0 Отговор
    Тоя пич има тотална алопеция.

    08:27 14.04.2026