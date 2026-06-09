Голяма бяла акула беше заснета за пръв път в Средиземно море (ВИДЕО)

Рядка среща с една от най-загадъчните морски хищници в света привлече вниманието на учени и природозащитници, след като водолази заснеха възрастна голяма бяла акула в централната част на Средиземно море. Според участниците в експедицията това може да са първите документирани подводни кадри на представител на вида в района на Сицилийския проток – стратегическа зона между Италия и Северна Африка, известна с богатото си морско биоразнообразие.

Откритието е направено по време на операция по премахване на изоставени риболовни съоръжения, известни като „призрачни мрежи“. Екипът на фондация Healthy Seas Foundation, съвместно с доброволци от организацията Ghost Diving, е работил по почистването на потънал кораб, когато неочаквано се натъкнал на масивния хищник.

Заснетите кадри показват голямата бяла акула, придружена от група раирани риби, които често следват едри морски хищници, хранейки се с остатъци от плячката им. Видеото е заснето от доброволеца и водолаз Дерк Ремерс, който определя преживяването като едно от най-впечатляващите в своята кариера.

„Да срещнеш голяма бяла акула под водата в открито море на Средиземноморието е нещо изключително рядко и незабравимо“, посочва той в официално изявление.

Според други членове на експедицията животното вероятно е било привлечено от мъртви морски обитатели, попаднали в капана на изоставените риболовни мрежи. Сред тях е имало риби, скатове и морски костенурки – едни от най-честите жертви на т.нар. „призрачни мрежи“, които продължават да улавят морски живот дори години след като са били изоставени.

Голямата бяла акула е сред най-редките и най-слабо изучени видове в Средиземно море. Макар исторически да е била разпространена в басейна, през последните десетилетия броят на наблюденията рязко намалява. Международният съюз за защита на природата (IUCN) определя средиземноморската популация като критично застрашена, а някои учени дори предупреждават, че видът може да е на ръба на локално изчезване в региона.

Изследванията показват, че основните заплахи за големите бели акули в Средиземно море са свръхуловът, случайното попадане в риболовни мрежи, замърсяването и намаляването на естествената им хранителна база. Именно поради тази причина всяко ново наблюдение на животното има значителна научна стойност.

„Подобни моменти ни напомнят колко богат и крехък остава животът в Средиземно море. Това е още едно доказателство колко важно е да ограничим свръхулова и да премахваме изоставените риболовни съоръжения, които продължават да унищожават морските екосистеми“, заявява директорът на Healthy Seas Вероника Микос.

Специалистите отбелязват, че наблюдението може да предостави ценна информация за разпространението и поведението на вида в региона. Въпреки това учените подчертават, че са необходими допълнителни анализи и дългосрочен мониторинг, преди да бъдат направени категорични заключения за състоянието на популацията.

Сицилийският проток отдавна се смята за една от най-важните морски зони в Средиземно море, служейки като миграционен коридор за множество видове риби, китоподобни и морски костенурки. Последните години показват нарастващ интерес от страна на научната общност към района, тъй като климатичните промени и човешката дейност продължават да променят динамиката на морските екосистеми.