Китаристът на AC/DC Стиви Йънг влезе по спешност в болница

Китаристът на AC/DC Стиви Йънг е бил приет в болница в Буенос Айрес дни преди поредица от разпродадени концерти на групата в аржентинската столица, съобщават организаторите на събитието.

69-годишният музикант е постъпил в лечебно заведение като предпазна мярка, след като се е почувствал зле, като към момента преминава през пълен набор от медицински изследвания. Причината за неразположението му не се уточнява официално. „Стиви не се е чувствал добре. Като предпазна мярка е приет в местна болница, където му се правят изследвания“, се посочва в разпространено изявление. От екипа допълват: „Стиви се чувства добре и е в добро настроение. Той с нетърпение очаква да се качи на сцената.“

По план групата трябва да изнесе три концерта на стадион Монументал – с капацитет около 85 000 души – на 23, 27 и 31 март. Първоначално обявената дата беше разпродадена в кратки срокове, което доведе до добавянето на още две участия, потвърждавайки продължаващия интерес към групата десетилетия след създаването ѝ.

Концертите са част от световното турне Power Up, кръстено на последния студиен албум на групата от 2020 г., посветен на паметта на Малкълм Йънг – съосновател на AC/DC, който почина през 2017 г. Стиви Йънг, негов племенник, пое ролята на ритъм китарист през 2014 г., след като Малкълм се оттегли поради здравословни проблеми.

Групата, създадена през 1973 г. в Сидни от Малкълм и Ангъс Йънг, остава една от най-влиятелните рок формации в света с десетки милиони продадени албуми и глобални турнета. В настоящия си състав AC/DC включва Брайън Джонсън (вокали), Ангъс Йънг (китара), Стиви Йънг (ритъм китара), Мат Лауг (барабани) и Крис Чейни (бас).

Към момента няма индикации за промяна в концертния график, като организаторите и екипът на групата очакват участието на Стиви Йънг да се състои по план, при условие че медицинските прегледи потвърдят стабилното му състояние.