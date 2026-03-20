Новини
Любопитно »
Китаристът на AC/DC Стиви Йънг влезе по спешност в болница



20 Март, 2026 13:58 545 3

  • концерти-
  • турне-
  • стиви йънг-
  • acdc-
  • ac/dc-
  • болница

Музикантът се е почувствал зле на прага на поредица концерти

Китаристът на AC/DC Стиви Йънг влезе по спешност в болница - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Китаристът на AC/DC Стиви Йънг е бил приет в болница в Буенос Айрес дни преди поредица от разпродадени концерти на групата в аржентинската столица, съобщават организаторите на събитието.

69-годишният музикант е постъпил в лечебно заведение като предпазна мярка, след като се е почувствал зле, като към момента преминава през пълен набор от медицински изследвания. Причината за неразположението му не се уточнява официално. „Стиви не се е чувствал добре. Като предпазна мярка е приет в местна болница, където му се правят изследвания“, се посочва в разпространено изявление. От екипа допълват: „Стиви се чувства добре и е в добро настроение. Той с нетърпение очаква да се качи на сцената.“

По план групата трябва да изнесе три концерта на стадион Монументал – с капацитет около 85 000 души – на 23, 27 и 31 март. Първоначално обявената дата беше разпродадена в кратки срокове, което доведе до добавянето на още две участия, потвърждавайки продължаващия интерес към групата десетилетия след създаването ѝ.

Концертите са част от световното турне Power Up, кръстено на последния студиен албум на групата от 2020 г., посветен на паметта на Малкълм Йънг – съосновател на AC/DC, който почина през 2017 г. Стиви Йънг, негов племенник, пое ролята на ритъм китарист през 2014 г., след като Малкълм се оттегли поради здравословни проблеми.

Групата, създадена през 1973 г. в Сидни от Малкълм и Ангъс Йънг, остава една от най-влиятелните рок формации в света с десетки милиони продадени албуми и глобални турнета. В настоящия си състав AC/DC включва Брайън Джонсън (вокали), Ангъс Йънг (китара), Стиви Йънг (ритъм китара), Мат Лауг (барабани) и Крис Чейни (бас).

Към момента няма индикации за промяна в концертния график, като организаторите и екипът на групата очакват участието на Стиви Йънг да се състои по план, при условие че медицинските прегледи потвърдят стабилното му състояние.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям

    4 4 Отговор
    Праз! Света върви към трета световна и хиперинфлация, ни китаристи ще мислим!

    14:00 20.03.2026

  • 2 ген. Муфтагоджийски

    3 2 Отговор
    Сигурно нещо се е тромбоцирал от файзер-ваксината срещу Ковид. Доста хора получиха разни запушвания по мозъка, но оцеляха. Най-гадно ако ти отиде в снабдяването на сърцето. Поне няма да се мъчим дълго или в пълно съзнание. Мислят за нас от Световните организации.

    14:03 20.03.2026

  • 3 Идън

    0 0 Отговор
    През май 2010 ги гледах на живо още с Малкълм.Концертът беше на 14-ти а на 16 -ти май почина Дио.Стиви е син на най- големия брат- също Стивън. Разликата между него и Ангъс/най- малкия от братята/ е 1 година- Ангъс е на 70. Страхотен китарист- дано всичко е наред и да се върне в групата.Power Up!Hold On,Stevie!

    14:44 20.03.2026