Искра Радева празнува рожден ден – живот, отдаден на сцената

21 Март, 2026 09:14 855 9

Актрисата навършва 74 г. днес

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес своя рожден ден отбелязва една от емблематичните фигури на българския театър – Искра Радева. Родена на 21 март 1951 г. в София, тя остава сред най-разпознаваемите и обичани актриси у нас, с кариера, обхващаща повече от пет десетилетия.

Биография и път към сцената

Искра Радева завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1973 г., в класа на легендарния Апостол Карамитев. Още същата година става част от трупата на Младежкия театър, където поставя началото на своята ярка сценична кариера.

През годините тя се утвърждава като актриса с широк диапазон – от драматични роли до комедийни спектакли. Сред популярните ѝ театрални участия са постановки като „Женско царство“, „Лоши момичета“ и „Квартет за двама“.

Освен на театралната сцена, Радева има сериозно присъствие и в киното и телевизията, с участия във филми като „Маневри на V етаж“, „Оцеола“ и „Емигранти“.

Творческа еволюция и собствен театър

През 90-те години актрисата разширява своя творчески обхват – изявява се в шоубизнеса и поп музиката, пише текстове и създава спектакли.

Ключов момент в кариерата ѝ е създаването на собствен театър „Искри и сезони“ през 1999 г., където се изявява и като продуцент и режисьор.

Тя стои зад редица успешни шоу-спектакли, а продуцентската ѝ къща организира едни от най-популярните сценични проекти у нас в края на XX век.

Гласът, който всички познават

Искра Радева е и сред най-разпознаваемите гласове в българския дублаж. Тя озвучава култови сериали като „Птиците умират сами“, „Богат, беден“ и „Завръщане в рая“, оставяйки траен отпечатък и в тази област.

Личен живот и семейство

Актрисата е майка на Елена Станулова, позната от телевизионния ефир. В последните години Радева често споделя радостта си от ролята на баба и отдава повече време на семейството си.

Признание и съвременни акценти

През 2020 г. тя е отличена с престижната награда „Златен век“ на Министерството на културата за своя принос към българската култура.

През последната година Радева продължи да присъства в културния живот, като акцент бе юбилейното 30-о издание на концерта „Коледни звезди“ в Национален дворец на културата – проект, който тя създава и развива в продължение на десетилетия. Събитието събра едни от най-обичаните български изпълнители и затвърди ролята ѝ на продуцент и културен организатор.

Паралелно с това актрисата остана активна и в медиите, където коментира състоянието на културата и обществените процеси в страната. В интервюта тя не скри критичното си отношение към липсата на достатъчна подкрепа за изкуството.

Най-съществената новина около нея обаче е свързана с лична равносметка – Радева намекна, че е възможно постепенно да се оттегли от активната сценична дейност. Това идва след повече от 50 години на сцена и редица знакови роли в театъра, киното и телевизията.

Въпреки това, тя остава важен глас в културния живот и продължава да участва в проекти, които поддържат връзката между публиката и българското изкуство.


  • 1 Тази

    12 1 Отговор
    Не е хубав човек! И дъщеря си е развалила...

    Коментиран от #6, #8

    09:16 21.03.2026

  • 2 Венелино

    15 0 Отговор
    изкарай калкулатора и сметни добре 1951+74 =? Или живееш още в 2025 година?

    09:18 21.03.2026

  • 3 Колко да е собствен

    5 1 Отговор
    Пералня на пари и сбирщина за захлебване
    Свърши се

    09:19 21.03.2026

  • 4 Тая нагла жена

    9 1 Отговор
    Преди много години пререди дъщеря ми, която беше с двойна повиония, пробута нейната лигла Елена на рентгена в 22- ра ДКЦ. Ще я ненавиждам, до края на живота си!

    09:41 21.03.2026

  • 5 глоги

    1 3 Отговор
    ...и затвърди ролята ѝ на продуцентKA и културНА организаторКА.

    09:49 21.03.2026

  • 6 тая

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тази":

    е светица за суровата реалност около нея...

    Коментиран от #9

    09:55 21.03.2026

  • 7 Набор 49

    2 0 Отговор
    Извън София хората познаваха артистите от ролите им в някой филм, участие в развлекателна програма и най-вече ролите им в Телевизионния театър. Софиянци имаха предимството и на сцените на различните театри. Имам предвид периода до 1989 г. Нашите актьори нямат нищо общо нито с Холивуд, нито със сцените в Италия или Франция. Да е жива и здрава Радева, за нея само бях чувал, че има богат мъж.

    09:57 21.03.2026

  • 8 Крушата

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тази":

    Не пада под ябълка!

    10:00 21.03.2026

  • 9 Нц.....

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "тая":

    Това ми прилича на - Философията на една рорва! В живота няма извинение за всяко действие! Има избори, които носят последствия!

    10:27 21.03.2026