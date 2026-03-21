Искра Радева празнува рожден ден – живот, отдаден на сцената

Днес своя рожден ден отбелязва една от емблематичните фигури на българския театър – Искра Радева. Родена на 21 март 1951 г. в София, тя остава сред най-разпознаваемите и обичани актриси у нас, с кариера, обхващаща повече от пет десетилетия.
Биография и път към сцената
Искра Радева завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1973 г., в класа на легендарния Апостол Карамитев. Още същата година става част от трупата на Младежкия театър, където поставя началото на своята ярка сценична кариера.
През годините тя се утвърждава като актриса с широк диапазон – от драматични роли до комедийни спектакли. Сред популярните ѝ театрални участия са постановки като „Женско царство“, „Лоши момичета“ и „Квартет за двама“.
Освен на театралната сцена, Радева има сериозно присъствие и в киното и телевизията, с участия във филми като „Маневри на V етаж“, „Оцеола“ и „Емигранти“.
Творческа еволюция и собствен театър
През 90-те години актрисата разширява своя творчески обхват – изявява се в шоубизнеса и поп музиката, пише текстове и създава спектакли.
Ключов момент в кариерата ѝ е създаването на собствен театър „Искри и сезони“ през 1999 г., където се изявява и като продуцент и режисьор.
Тя стои зад редица успешни шоу-спектакли, а продуцентската ѝ къща организира едни от най-популярните сценични проекти у нас в края на XX век.
Гласът, който всички познават
Искра Радева е и сред най-разпознаваемите гласове в българския дублаж. Тя озвучава култови сериали като „Птиците умират сами“, „Богат, беден“ и „Завръщане в рая“, оставяйки траен отпечатък и в тази област.
Личен живот и семейство
Актрисата е майка на Елена Станулова, позната от телевизионния ефир. В последните години Радева често споделя радостта си от ролята на баба и отдава повече време на семейството си.
Признание и съвременни акценти
През 2020 г. тя е отличена с престижната награда „Златен век“ на Министерството на културата за своя принос към българската култура.
През последната година Радева продължи да присъства в културния живот, като акцент бе юбилейното 30-о издание на концерта „Коледни звезди“ в Национален дворец на културата – проект, който тя създава и развива в продължение на десетилетия. Събитието събра едни от най-обичаните български изпълнители и затвърди ролята ѝ на продуцент и културен организатор.
Паралелно с това актрисата остана активна и в медиите, където коментира състоянието на културата и обществените процеси в страната. В интервюта тя не скри критичното си отношение към липсата на достатъчна подкрепа за изкуството.
Най-съществената новина около нея обаче е свързана с лична равносметка – Радева намекна, че е възможно постепенно да се оттегли от активната сценична дейност. Това идва след повече от 50 години на сцена и редица знакови роли в театъра, киното и телевизията.
Въпреки това, тя остава важен глас в културния живот и продължава да участва в проекти, които поддържат връзката между публиката и българското изкуство.
