Как Чък Норис спаси хиляди деца от улицата

На 19 март 2026 г. светът се сбогува с човек, който изглеждаше като въплъщение на устойчивостта: световният шампион по карате, актьор и филантроп Чък Норис почина в Хавай. Малко преди смъртта си, на рождения си ден, той публикува тренировъчно видео с надпис: „Аз съм на 86! Няма нищо по-хубаво от малко пакости в слънчев ден, за да се почувствам млад.“

За мнозина Норис ще бъде запомнен като човекът, който никога не е губил – на екрана или в реалния живот. Но зад образа на легендарния боец ​​се крие това, което самият Норис смяташе за своето истинско наследство.

През 1990 г., много преди интернет меметата да го направят лицето на абсолютната непобедимост, Норис започна мисия, която промени живота на повече от 120 000 тийнейджъри. Той основава програмата Kickstart Kids (първоначално наречена Kick Drugs Out of America Foundation), която е предназначена да „издърпа“ деца от улиците и бандите, използвайки единствения език, който Норис познава най-добре – езикът на дисциплината и каратето.

Историята на проекта започва не в Холивуд, а във Вашингтон. През 1990 г. шесткратният световен шампион по карате се среща с президента Джордж Х. У. Буш – по този начин частната инициатива получава правителствена подкрепа. Норис, който в младостта си преодолява физическата слабост и срамежливостта чрез бойни изкуства, разбира, че днешните деца, особено тези от необлагодетелстваните квартали, нямат достъп до възможност за подобна трансформация и това може да ги тласне към банди и наркотици. През 1992 г., с подкрепата на президента, програмата стартира в четири гимназии в Хюстън. Никой не е могъл да предвиди, че този местен експеримент ще се превърне в мощно социално движение, обхващащо Тексас.

Kickstart Kids не е клас по карате след училище или група по интереси, а система за изграждане на характер, интегрирана в училищната програма, за която родителите не плащат нищо. Занятията се водят от професионални инструктори, които служат като ментори и модели за подражание на децата. Според уебсайта на програмата, целта ѝ е да даде на децата инструменти за продуктивно разрешаване на конфликти, да им попречи да се присъединяват към банди, да им внуши безкомпромисно отношение към наркотиците и, най-важното, да ги задържи в училище до завършване.

В свят, където спортните отбори често отстраняват слабите, а уличните банди те дърпат надолу, Kickstart Kids предлага съвсем различен подход. Според Уолъс Смедли, 20-годишен инструктор в програмата, тренировките по бойни изкуства трансформират тийнейджъра.

„Ако едно дете има добър инструктор, то ще успее. Не искам това, което следва, да звучи като негативен коментар за отборните спортове, така че нека бъда ясен: отборните спортове също имат мощно положително въздействие върху живота на децата, с уговорката, че треньорът трябва да е добър“, казва Смедли. Той също така отбелязва, че „някои инструктори правят грешката да се фокусират единствено върху победата“, докато бойните изкуства са „отборни спортове, които учат децата на самостоятелност за кратко време“.

Мащабът на това, което Чък Норис и съпругата му Джина са „изградили“, е поразителен. Според уебсайта на Kickstart Kids, програмата работи в близо 60 училища в Тексас, достигайки до приблизително 8000 ученици. От създаването си тя е променила живота на над 120 000 млади хора. Зад тази цифра стоят тийнейджъри, които вместо да се присъединят към улична банда или да напуснат училище, са спечелили черен колан, придобили са самочувствие и са намерили ментори, които наистина вярват в тях. Освен това програмата легитимира бойните изкуства като цялостен образователен инструмент, а не само като бойно умение.

През 2025 г., на гала вечерта в чест на 85-ия рожден ден на Норис, учениците от програмата и техните родители изразиха своята благодарност. Джо Халстром говори за това как Kickstart Kids промени живота на дъщеря му. Той отдаде заслуга на Анджела, която е родена със синдром на Даун, за това, че е намерила нова сила и увереност благодарение на програмата. След като Анджела и нейният инструктор пресъздадоха известната бойна сцена от телевизионния сериал „Уокър, Тексаски рейнджър“, публиката бурно аплодира.

Чък Норис никога не е гледал на Kickstart Kids като на благотворителен проект, който да отмята. За него това е била мисия, равностойна по важност на неговата вяра и семейство. В Резолюция 569 (2017) на Сената на Тексас, с която се почита Норис за службата му към щата, в специална клауза се посочва, че актьорът е основал „нестопанска организация, посветена на обучението на деца на характер чрез карате в държавните училища“. Формулировката е особено забележителна: не просто „тренировки по карате“, а „трениране на характера“. С тази фраза щатските сенатори уместно описват философията, която Норис е подхранвал в продължение на десетилетия. Той е учил децата да бъдат силни вътрешно, за да не се налага да го доказват с юмруци. Джина Норис, която става негов партньор, споделя тази визия. И двамата смятат Kickstart Kids за „най-голямата си мисия в живота“.

Тайната на успеха на програмата се крие в нейния всеобхватен подход. Както е посочено на уебсайта на училищния район на Хюстън, ключовите стратегии на Kickstart Kids включват изграждане на силен характер, преподаване на дисциплина и уважение чрез позитивно подкрепление, внушаване на чувство за общност, емпатия и състрадание и поставяне на постижими цели. Програмата цени не тези, които викат „кия!“. по-силно или удрят по-силно с мавашито си, но тези, които могат да се контролират. Това е от решаващо значение за деца от неравностойни квартали, където агресията често е единственото средство за оцеляване. Програмата на Норис намалява насилието и тормоза сред подрастващите, подобрява посещаемостта и академичните постижения. Децата развиват самочувствие и вярата, че могат да изградят достойно бъдеще.

В последните си години Норис се оттегля от актьорството, но остава лицето и сърцето на Kickstart Kids. „Машината“, която той стартира, продължава да се върти. Инструктори, облечени в кимоно, продължават работата, започната от холивудската легенда: да учат децата да понасят удари и да запазват човешкото си достойнство. За някои Чък Норис ще остане човекът от „Уокър: Рейнджър“ и героят на мемето, който „дели на нула“. Но за учениците на Kickstart Kids той ще бъде запомнен като този, който им е дал не просто атлетични умения, но и алтернатива на улиците – път, изграден върху дисциплина, уважение и самоувереност. Може би това е най-голямото наследство, което човек, чието име се е превърнало в национален символ на непобедимост, може да остави след себе си. В края на краищата, истинската победа не е да победиш всеки злодей във филм, а да помогнеш на хиляди да избегнат поражението в реалния живот.

„Аз не остарявам. Аз качвам нивото“, бяха последните му реплики, произнесени на живо пред неговите три милиона абонати. Чък Норис „се издигна на друго ниво“ и никога не остаря – до самия край.