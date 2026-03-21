Астрологът Мира Кунева: Ще имаме правителство най-рано юни

Мира Кунева е популярен астролог, занимава се с професионални консултации и анализи. Поддържа собствен сайт - mira-kuneva.com, където публикува статии за планетарни влияния и транзити. Има техническо образование, специализация и аспирантура в областта на приложната математика и механиката. Открива астрологията през 1995 година. От 1999 година насам работи активно с клиенти. Основните ѝ интереси са натална, прогностична, хорарна и бизнес астрология, пише marica.bg.

- Г-жо Кунева, какво да очакваме от изборите в България на 19 април? Ще доведат ли до стабилно управление?

- Април ще бъде труден и критичен месец. Самите избори на 19 април идват в напрегнат момент и според мен няма да доведат веднага до стабилност. Най-вероятно ще бъде трудно да се състави работещо правителство и ще има период на политическо напрежение и несигурност.

Към юни обаче виждам възможност за известно подреждане и създаване на по-стабилен кабинет. В България текат процеси на промяна, които са започнали преди около две години, но все още не са напълно видими.

По-сериозните и осезаеми промени ще започнат да се проявяват след 2027 година. Тогава ще започне да се изчиства и натрупаното напрежение в системата.

- Ще останат ли на терена като основни фактори старите политически играчи, които доминират от години?

- Колкото и старите политически играчи да се опитват да държат положението все още, до следващата година ще видим нови фигури на сцената.

От лятото към есента страната ни може да извлече и икономически ползи от бързо променящата се международна ситуация. Ако успее да реагира навреме.

- Конфликтът в Близкия изток беше ли предвиден от астрологията?

- Да, напълно. Още при прогнозите ми за миналата година подчертах, че ключовият момент няма да бъде 2025-а, а февруари 2026 година. Именно тогава се случи и изключително рядък астрологичен аспект - съвпад между Сатурн и Нептун в 0 градуса на Овен.

Този съвпад се случва веднъж на приблизително 36 години и винаги е свързан със знакови промени в света. Споменавала съм, че подобни периоди съвпадат с исторически събития като Октомврийската революция и падането на Берлинската стена.

В момента обаче имаме друга важна особеност. Този съвпад се случва в 0 градуса на Овен, началото на зодиака. Това е свързано с един сериозен рестарт на целия свят. Смята се, че подобна конфигурация е имало последно преди 6000 години.

Овен е агресивен знак, свързан с войни. Още през 2025 г., когато този аспект започна да се формира, видяхме кратък военен сблъсък с Иран. Сега, когато съвпадът стана точен, беше ясно, че ще има ескалация.

- Колко време още светът ще живее при неспиращи военни конфликти?

- В следващите до две години и половина ще слушаме все повече за войни. Докато Сатурн не излезе от Овен.

- Каква беше ролята на затъмнението през февруари?

- На 17 февруари се случи слънчево затъмнение на 27 градуса във Водолей. И то в напрегнат аспект с Уран. Затъмненията са изключително мощни събития. От древността се свързват с падане на лидери, кризи и резки обрати. Това конкретно затъмнение не само носеше напрегната енергия, но и активира ключови точки в хороскопите на много държави и лидери.

А когато Марс премина същия градус на 27-28 февруари, събитията се задействаха. Именно тогава започна и самият конфликт в Иран.

В астрологията всичко е въпрос на аспекти. Това са ъглите между планетите.

Когато едно събитие (като затъмнение) се случи на определен градус, то прави връзка (аспект) с планети в хороскопите на държави или хора, ако те се намират на близки градуси.

В случая много важни играчи имат планети именно между 26 и 28 градуса в неподвижните знаци - Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Това означава, че те са директно „засегнати“ от това затъмнение.

- Кои държави и лидери попадат в тази зона?

- САЩ имат Луна на 27 градуса във Водолей. Точно там, където беше затъмнението. Това означава, че в страната ще се случват важни събития в следващите месеци.

Затъмнението активира и хороскопа на американския президент Доналд Тръмп. Попада върху неговия десцендент (който управлява партньорствата и враговете) и е в опозиция с Марс в неговата карта. Иран има Луна на 28 градуса в Телец, също директно засегната.

Израел има Марс на 28 градуса в Лъв, а премиерът Бенямин Нетаняху - на 26 градуса в Лъв. Това означава, че затъмнението прави напрегнати аспекти към тяхната „военна“ енергия.

Всичко това показва, че не става дума за случайност, а за сложен и свързан астрологичен пъзел.

- Какво се случва с Иран в този период?

- През цялата 2025 година Иран беше под силно влияние на Уран - планетата на внезапните събития, бунтовете и кризите. Всеки път, когато Уран правеше точни аспекти, виждахме напрежение - първо краткия конфликт през лятото, после жестоко потушените протести през декември.

Сега затъмнението активира тяхната Луна, а също така прави аспект към Плутон в картата на върховния лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит на 28 февруари тази година. Плутон е свързан със смърт, трансформация и край на цикли.

- Какво можем да очакваме оттук нататък? Има ли риск от трета световна война?

- Не мисля. През ​средновековието всички управляващи са поръчвали на астролог да изчисли кога да започнат война и битка и това е била основната им задача. Интересното е, че са разполагали с изключително развити и впечатляващи методики за това.

Най-странното в този конфликт е, че Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху го започнаха на 27 февруари вечерта. Тогава имаше „Луна на празен ход“(без основни аспекти към други планети). Това е много учудващо за астролозите и е най-сигурната индикация да не постигнеш това, към което се стремиш.

„Луна на празен ход“ означава, че целите на тази война може и да не бъдат реализирани. Хубавата новина е, че вероятно конфликтът няма да се разрасне до крайност. Това вече се вижда. Почти всички съюзници в НАТО отказват да се включат активно, а държави, от които се очаква подкрепа, също запазват дистанция.

Най-рисковият месец е април. Тогава в картата на Иран се активират ключови позиции, свързани с властта, което може да доведе до вътрешни борби и напрежение. В същото време Марс ще активира както Иран, така и НАТО, което създава риск от по-широка ескалация.

- Можем ли да очакваме мирни преговори скоро?

- Добрата новина е, че от май започва да се оформя по-хармонична конфигурация между Уран, Плутон и Нептун. Това дава надежда, че процесите ще започнат да се успокояват и да се върви към някакво уреждане.

Надявам се, че през май ще започнат сериозни преговори за край на войната.

- Има ли риск България да бъде въвлечена в конфликт?

- Съмнявам се България да участва. Затъмнението обаче прави опозиция към Уран в картата на страната, което показва, че ще има събития, свързани с международните ни партньори и ролята ни в света.

По-скоро не говорим за война, а за промяна в позицията ни на международната сцена. До лятото е възможно да видим размествания в отношенията и нови решения. Дори смятам, че България може да извлече определени ползи от тази ситуация, ако реагира правилно.