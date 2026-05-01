Емили Блънт стана обект на критики заради съвет: "Работете каквото ви харесва, дори и за без пари"

1 Май, 2026 15:34 789 5

Актрисата смята, че жените не трябва да работят работа, която мразят

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Звездата от "Дяволът носи Прада 2" Емили Блънт предизвика критики в социалните мрежи след коментари, направени по време на интервю в YouTube за Betches, в което тя беше попитана какъв съвет би дала на хора, недоволни от работата си.

В отговор актрисата първоначално реагира с колебание, след което заяви, че според нея човек трябва да търси занимание, към което изпитва истинска страст, дори това да не носи финансови приходи. „Дори и да не печелите пари, ако обичате това, което правите, ще бъдете щастливи“, коментира тя.

Изказването предизвика негативни реакции онлайн, като част от потребителите го определиха като откъснато от реалността. Критиците посочиха, че подобен съвет е трудно приложим в настоящата икономическа среда и подчертаха, че финансовата стабилност остава ключов фактор за мнозина. В коментари се акцентира и върху факта, че актрисата разполага със значителни финансови ресурси, което според тях поставя думите ѝ в различен контекст.

Коментарите идват в период, в който актрисата активно участва в промоционалната кампания на "Дяволът носи Прада 2", заедно с Ан Хатауей, Мерил Стрийп и Стенли Тучи. В продължението Блънт отново влиза в ролята на Емили Чарлтън, която този път е представена като високопоставен изпълнителен директор в Dior.

В скорошно интервю за Today актрисата коментира, че се наслаждава на възможността да развие образа си, който описва като ексцентричен и непредсказуем. По думите ѝ, героинята не е загубила своята крайност с времето, а напротив – придобитата власт допълнително засилва нейната импулсивност.


  • 1 влък

    Е,и защо ще работиш,след като това не ти носи приходи?! За какъв дедов да си губиш времето и здравето?

    15:45 01.05.2026

  • 2 Даката

    Разбира се, важното е да правиш нещо което ти доставя удоволствие ако и да не ти се плаща за това.

    15:53 01.05.2026

  • 3 Лего

    Ако не ти се плаща за това,трябва да имаш други доходи,от друго място.

    15:59 01.05.2026

  • 4 Киру

    ам ко да ям ма? ток, вода, телефон и опа, тряя да се лиша от нещо от трите? те са го сметнали - никога да не ти стига. само на тарикатите или на разни фамилии имат за по 14 живота и трупат за 15-тия.

    16:01 01.05.2026

  • 5 Благородната Емили

    Проповядва нещо, което не практикува. Знаете ли колко е минималният хонорар на който къндисва?

    16:58 01.05.2026