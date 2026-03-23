Новини
Любопитно »
Сандра Бълок: Отказвах роли, защото не вярвах в себе си

Сандра Бълок: Отказвах роли, защото не вярвах в себе си

23 Март, 2026 07:16 670 7

  • сандра бълок-
  • роли-
  • холивуд

„Знаех, че не мога да ги изиграя дори след милион години“, казва тя

Сандра Бълок: Отказвах роли, защото не вярвах в себе си - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сандра Бълок открито е поставяла под съмнение собствените си актьорски способности в началото на кариерата си, признавайки, че е отказвала роли, които е смятала, че не може да изиграе добре, пише dariknews.bg.

За разлика от някои актьори, които изграждат образ на самоуверени звезди, в Холивуд често по-добре се приема сдържаността. Именно в тази категория попада Бълок, която винаги е демонстрирала по-скромно отношение към таланта си.

На пресконференция през 1997 г. тя заявява: „Само защото филмите ти печелят пари, хората решават, че можеш да играеш“.

Актрисата разкрива, че съзнателно е отказвала силни роли, защото не се е чувствала подготвена за тях. „Знаех, че не мога да ги изиграя дори след милион години“, казва тя, като допълва, че предпочита ролята да отиде при по-подходящ актьор, вместо да рискува да развали добър сценарий.

Подобна позиция е рядкост, особено в етап, когато кариерата ѝ все още се развива и подобни решения носят риск. По това време тя все още не е постигнала големите си комерсиални успехи и не е утвърдена като водеща комедийна актриса.

В края на 90-те Бълок е позната най-вече с екшъни и драми, но в следващото десетилетие се утвърждава като една от най-силните комедийни актриси на своето поколение с филми като „Мис Таен агент“ и „Предложението“.

По-късната ѝ награда „Оскар“ за „Сляпата страна“ по-скоро отразява вкусовете на Академията към драматични роли, отколкото реалния обхват на таланта ѝ. Днес актьорските ѝ качества вече не подлежат на съмнение, независимо от собствената ѝ самокритичност.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    1 0 Отговор
    За разлика от някои актьори и актриси, които изграждат образа на самоуверени звезди,

    Коментиран от #2

    07:21 23.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 др Емчев

    1 1 Отговор
    Оперирах бургаското барби и сандра бълок. И двете след това повярваха в себе си.

    07:25 23.03.2026

  • 4 пиленце

    1 1 Отговор
    Искам да се мушна и да се скрия под косата на какичка Сандра Бълок! Дълъгскок.

    07:26 23.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.