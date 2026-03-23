Алекс Раева: Всички в "Капките" оставаме без глас

23 Март, 2026 08:44 1 124 17

Имитациите в "Като две капки вода" са "огромно предизвикателство, направо изнасилване на гласа", сподели Раева

Кадър: NOVA
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Всички участници в "Капките" оставаме без глас само след една имитация. Гласовете ни са много зле". Това стряскащо признание направи Алекс Раева в сутрешния блок на предаването "Събуди се" на Нова телевизия.

"Много сме смешни. Всеки си ходи с една торбичка лекарства, със своята медикаментозна дажба. Отваря се един пазар на масата пред гриьморната. "Ти какво имаш? О, дай, аз ще взема от твоето!". Много е забавно просто!", повдигна завесата над шоуто бившата любима на Слави Трифонов.

Тя обаче подчертава, че не е съгласна с определението "певица" в нейната визитка.

"Да, има определени периоди, в които съм била певица, но всъщност постоянно меня амплоато си. Сега съм в стендъп комедията, преди бях водеща на различни големи формати... И бих се определила като артист. И особено - артист в "Капките". това е мястото, където може да се разгърне всичко, което си натрупал за толкова години в този бранш", убедена е Раева.

Наследницата на покойния актьор Илия Раев и легендата на дублажа Наталия Бардска сподели още в студиото на NOVA, че обича предизвикателствата.

"Затова съм благодарна на "бутона". Минала съм през всички фази. На това да го мразя -"защо на мен", после е идвала паниката, че трябва да направя нещо, което е абсолютно извън мен. Защото аз бих се определила като Тина. Тина Търнър е моята сигурност, както и Анастейша. Ето такива певици", изброи своите образци за подражание Алекс.

Раева не скри и че е получила много съвети от Иво Димчев.

"Аз имах до себе си ноу-хау как се изпява, как се изиграва... Имах възможност няколко седмици да го наблюдавам, да попия неговите движения - прегърбеност, смиреност, свитост, пък изведнъж - експанзивност. Аз съм крадец на такива неща", каза през смях екссолистката на "Ку-ку бенд".

На въпроса на водещата за пикантната тема за сексуалността на Димчев, Алекс Раева с въздишка отговори: "Не мисля, че това трябва да се обсъжда. Ние вече живеем в един много по-свободен свят, всеки има право да прави, каквото си иска. Иво е такъв. Да, може да прекалява на моменти, но той не го прави по вулгарен начин. Но, акцентирайки точно върху това, ние го правим проблем", подчерта щерката на Наталия Бардска.

Тя не спести на "драгите зрители", че имитациите в "Като две капки вода" са "огромно предизвикателство, направо изнасилване на гласа".

"Всяка седмица това е различна постановка на гласа, в която трябва да влезеш, паралелно се иска да правиш и други неща - например да играеш стендъп комедия...", освети част от задкулисието на популярното шоу певицата, тв водеща и комедийна актриса.

"Във вторник сутрин след лайв нямаш никакъв глас, а вече трябва да си на пангара за следващото парче. Но ти дори не можеш да разбереш в коя тоналност да го сложиш, защото гласът ти не е в нормалната си форма", издава Алекс.

Дамата, която лидерът на ИТН е искал да отведе пред олтара, отдава и постиженията, и сривовете в риалитито на адреналина.

"Той те изджасква на сцената. За тези, които не знаят, той дава свръхвъзможности, които са извън твоя капацитет. И след това си плащаш цената, да го кажем по-просто", поясни в "Събуди се" Алекс.

"При нас го няма състезателния елемент. Там всички сме с чувството, че правим готино шоу. И много се радвам, че попаднах точно сред тези хора. Не съм предполагала, че девет човека ще ми влязат толкова под кожата. Магията на шоуто се дължи на Маги Халвадижян. Маги си е магьосник. И аз имам честта вече 15 години да работя с този екип. Има сърце. И то според мен е водещо в това, което правим", изля емоциите си в студиото на Нова пеещата актриса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 боза от Бозаджиите

    19 0 Отговор
    Оставаме без глас само за една имитация заради една боза !
    Някой насила да ви кара да се пъхате в тая по мия ?

    08:47 23.03.2026

  • 2 Сийка

    15 0 Отговор
    Жал ми е за гласовете ви. Я, по добре си стоите вкъщи!

    08:50 23.03.2026

  • 3 Лечител

    13 1 Отговор
    Заповядай мила, да направя дълбок масаж на гласните струни. Не само ще пееш, а ще крещиш...

    08:55 23.03.2026

  • 4 Родина

    14 2 Отговор
    Бездарници ! Халтура! Закривай !

    09:02 23.03.2026

  • 5 Без майтап

    13 0 Отговор
    Зрителите ви намаляват правете партия начело с Рачков.

    09:04 23.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 браво на мене алекс пеевва

    7 0 Отговор
    рая рая ...... отиде да правиш гласни струни на хората за да се буташ в предаването за някои лев

    09:32 23.03.2026

  • 10 мъкаааа

    3 0 Отговор
    Всички в "Шапките" оставаме без глас,ха на бас!

    09:34 23.03.2026

  • 11 Въй

    2 0 Отговор
    Защо не сте сложили по-хубава и фокусирана снимка на момичето?!?!

    Коментиран от #12, #14

    09:37 23.03.2026

  • 12 Един шофьор

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Въй":

    По бански например, а може и по без бански.

    09:42 23.03.2026

  • 13 Не,че нещо, ама...

    5 0 Отговор
    То не само гласът ви и3насилват

    09:44 23.03.2026

  • 14 Не стаа,брат

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Въй":

    Не стават за гледане вече,брат...такива боклуци станаха,че вече отвръщават

    09:46 23.03.2026

  • 15 Катедрал Цървул Трифонов

    4 0 Отговор
    Таа съм га ивал и в ушите

    09:47 23.03.2026

  • 16 Въй

    2 0 Отговор
    Тази снимка на Александра е размита и не е за публикуване! Това казвам. Това не е журналистика-да се излагаш с такива снимки!

    09:49 23.03.2026

  • 17 Идън

    2 1 Отговор
    Тежка е царската корона- трудно е...Хеле пък,,Баница,,- този,, шедьовър,, ... с толкова сложна поезия в текстови аспект и изискващ екстремни вокали ... то е гроулинг- то е харш- то е скрийминг...Също като Ангела Госов и Таря Турунен в дует... а Сам Браун като беквокали...

    09:58 23.03.2026