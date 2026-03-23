Нора Недкова мизерства с 10 бона на месец

Сексбомбата Нора Недкова предизвика бурни реакции сред зрителите, след като в ефира на Hell’s Kitchen България заяви, че трудно се справя финансово с около 10 хил. на месец, пише marica.bg. Вероятно говореше за лева, не че са малко пари - над 5000 евро!

Нора заяви, че разходите ѝ – включително сметки, застраховки и данъци,са значителни и според нея едно семейство се нуждае от поне 20 хил. месечно за нормален живот, дори без деца.

Думите ѝ предизвикаха изненада сред съотборниците. Участникът Чикагото сподели, че неговото четиричленно семейство се справя с около 8 хил. лева месечно, което доведе до спор за стандартите на живот. В дискусията се включи и Тото, който определи сумите, посочени от Недкова, като нереалистично високи.

Норчето явно е израснала в охолство. Според публично известна информация, бащата на Недкова – Николай Недков – е заемал ръководни позиции в миналото, включително като изпълнителен директор на комплекса Златни пясъци, както и кандидат за кмет на Варна през 2011 г., издигнат от Иван Костов.