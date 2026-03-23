Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп, Орбан и ВВС на САЩ с реакции след смъртта на Чък Норис

23 Март, 2026 12:45 1 105 5

Жан-Клод Ван Дам, Силвестър Сталоун и Долф Лундгрен също скърбят

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тъга разтърси света на киното след вестта за смъртта на екшън легендата Чък Норис. Той бе не само актьор, но и многократен шампион по бойни изкуства, превърна се в една от най-разпознаваемите фигури в екшън киното от 80-те и 90-те години. Холивудската звезда си отиде на 19 март, едва няколко дни след 86-годишния си рожден ден, пише flagman.bg.

Сред първите, които реагираха на горчивата новина са актьорите Жан-Клод Ван Дам, Силвестър Сталоун и Долф Лундгрен. И тримата са сред най-емблематичните лица на екшън жанра, редом с Норис.

Американският президент Доналд Тръмп също отдаде почит.

Днес съболезнованията продължават да валят.

Премиерът на Унгария Виктор Орбан сподели за Чък Норис - "Сбогом, приятелю".

Дани Трехо, известен също в екшъните, се поклони пред паметта на Норис.


Въоръжените сили на САЩ също изказаха съболезнованията си. Норис служи във ВВС на САЩ преди да започне кариерата си в киното.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    1 10 Отговор
    Някой може ли да ми обясни как един посредствен треньор по карате, се издига до холиводски актьор, записвал години наред нискобюджетни филми, които дори и американците не си спомнят, но за сметка на това се е подмишкосал с всички президенти през последните 30+ г, или откогато Джефри е заформил пица партитата.

    12:49 23.03.2026

  • 2 РИП

    3 1 Отговор
    Чък Норис беше от Делта Форс.

    12:51 23.03.2026

  • 3 Бойко сенсей

    3 0 Отговор
    Ако бях американец, да са ме кръстили Чък.

    Коментиран от #4

    12:51 23.03.2026

  • 4 Бойчее

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бойко сенсей":

    Да са те кръстили Къч тебе.

    12:54 23.03.2026

  • 5 Беше жива легенда

    4 0 Отговор
    Легенда за човек който го прави най добре.Вечна му памет.

    13:12 23.03.2026