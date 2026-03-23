След раздялата с Кристина Ергенът Виктор се насочи към друга "ергенка"

Риалити героят Виктор Иванов от "Ергенът: Любов в Рая" попадна в полезрението на любопитни очи, след като за пореден път смени скоростно дамите до себе си. Само седмици след раздялата с Кристина Пламенова, риалити героят вече е засечен с нова дома и то не коя да е, а отново участничка в "Ергенът".

Припомняме, че Виктор и Кристина започнаха романса си след края на любовния формат, откъде той уж излезе "сгоден" за Дениз Хайрула. Малко след това обаче тя го оставя, а отношенията им доста се влошават, а пиперливият бизнесмен намира утеха при т. нар. "Ледена кралица". Днес вече и тя е част от историята.

Но пък новото име до Виктор е Симона Пантова – участничка от актуалния сезон на "Ергенът". По информация от светските среди двамата вече са били засичани няколко пъти заедно, пише Crimesbg.com.

Първоначално Виктор и Симона са били в обща компания с други участнички от формата – сред тях Цвети, Татяна и Доника. Малко по-късно обаче са видени и насаме, в доста по-близка атмосфера, твърди изданието.

Кога точно се е завъртяла тази нова връзка остава неясно, но фактът е един – всичко се случва буквално дни след края на предишната.