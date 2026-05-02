Какво направиха Крис и Елеонора след излизането си от "Ергенът"? (СНИМКИ)

Първите снимки на Кристиян и Елеонора като двойка извън "Ергенът" вече са факт и бяха показани в студиото на "Преди обед" – само ден след преждевременния им финал, в който той избра именно нея.
В последния епизод Кристиян направи своя избор и предложи на Елеонора да продължат връзката си в България със специален подарък - колие, а не годежен пръстен, както мнозина очакваха. Тя каза "ДА" без колебание и двамата излязоха от формата и се върнаха към реалния живот – поне на пръв поглед.
Кадрите, излъчени в студиото, са точно това, което зрителят очаква: усмивки, близост, прегръдки и визуална химия. Двамата изглеждат като двойка, която не просто е оцеляла след формата, а е пренесла емоцията извън него.
В коментарното студио се завихри буря от коментари и въпроси какво се случва с Нора и Крис в наши дни. Мартин Елвиса беше попитан директно дали Крис и Елеонора към днешна дата са още заедно. Отговорът му беше доста лаконичен - "Не знам", но съвсем скоро ще бъде разкрито дали най-зрялата двойка е останала заедно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Знам
11:38 02.05.2026
2 Десислава Иванкова
11:39 02.05.2026
3 Не ги познавам
Коментиран от #4, #6
11:47 02.05.2026
4 Момето де
До коментар #3 от "Не ги познавам":Коректора...
11:48 02.05.2026
5 На нико не му дреме
11:50 02.05.2026
6 Тоя па
До коментар #3 от "Не ги познавам":Силиконолюбец! Жената си е много хубава с нейната си красота!
11:50 02.05.2026
7 Цъцъ
11:50 02.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Фикри
12:38 02.05.2026