Какво направиха Крис и Елеонора след излизането си от "Ергенът"? (СНИМКИ)

Първите снимки на Кристиян и Елеонора като двойка извън "Ергенът" вече са факт и бяха показани в студиото на "Преди обед" – само ден след преждевременния им финал, в който той избра именно нея.

В последния епизод Кристиян направи своя избор и предложи на Елеонора да продължат връзката си в България със специален подарък - колие, а не годежен пръстен, както мнозина очакваха. Тя каза "ДА" без колебание и двамата излязоха от формата и се върнаха към реалния живот – поне на пръв поглед.

Кадрите, излъчени в студиото, са точно това, което зрителят очаква: усмивки, близост, прегръдки и визуална химия. Двамата изглеждат като двойка, която не просто е оцеляла след формата, а е пренесла емоцията извън него.

В коментарното студио се завихри буря от коментари и въпроси какво се случва с Нора и Крис в наши дни. Мартин Елвиса беше попитан директно дали Крис и Елеонора към днешна дата са още заедно. Отговорът му беше доста лаконичен - "Не знам", но съвсем скоро ще бъде разкрито дали най-зрялата двойка е останала заедно.