Денис Ричардс показа СНИМКИ, на които изглежда с 15 години по-млада след направени корекции

Денис Ричардс показа СНИМКИ, на които изглежда с 15 години по-млада след направени корекции

24 Март, 2026 10:43 536 6

По-гладка кожа и видимо по-стегнат контур

Денис Ричардс показа СНИМКИ, на които изглежда с 15 години по-млада след направени корекции - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от вечните красавици на Холивуд – Денис Ричардс – най-сетне проговори открито за промените във външния си вид и предизвика истински фурор. Актрисата, която години наред беше символ на естествена красота, призна какво стои зад видимото ѝ подмладяване – и защо толкова дълго е отлагала тази стъпка, пише marica.bg.

В свят, където звездите пазят подобни теми в тайна, Ричардс избра да бъде болезнено честна. Поводът – снимки в социалните мрежи, които показват осезаема разлика във визията ѝ. По-гладка кожа, по-стегнат контур и онова сияние, което мнозина определиха като „минус 15 години“.

На 55 години актрисата признава, че дълго време е била категорично против пластичната хирургия. Причината? Лицето ѝ е нейната визитка – това, което ѝ е донесло слава, роли и любовта на публиката. Но времето, както сама казва, променя не само външния вид, но и нагласите.

Всичко започнало с един детайл – зоната на шията. Генетиката напомнила за себе си, а споменът за майка ѝ и шеговитото определение „пуешка шия“ се превърнал в реалност, която тя вече не можела да игнорира.

След дълго колебание, страхове и почти две години размисъл, актрисата се решава на комплексна, но внимателно планирана промяна. Целта не била да се превърне в друг човек, а просто да върне свежестта на лицето си.

Процедурите включват комбинация от модерни техники – от липофилинг за възстановяване на обема, през блефаропластика за по-отворен поглед, до фин фейслифт, който стяга контура, без да изглежда изкуствено. Резултатът? Подмладяване без загуба на идентичност.

Интересното е, че преди да стигне до скалпела, Ричардс е пробвала и временни решения. Холивудски трикове като лифтинг ленти ѝ показали как би изглеждала с по-стегната кожа – и точно това я убедило, че иска по-дълготраен ефект.

Най-големият ѝ страх бил ясен – какво ще стане, ако резултатът не е добър? За разлика от дрехите, лицето не може да се скрие. Но днес тя е категорична, че това е било едно от най-добрите решения за самата нея.

Историята на Денис Ричардс отваря и по-голям разговор – за възрастта, избора и натиска да изглеждаме добре. Тя не крие, че времето оставя следи, но и напомня нещо важно: всеки има право сам да реши как да се грижи за себе си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

