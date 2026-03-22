Шарън Стоун с ново лице (СНИМКА)

Шарън Стоун (68 г.) напоследък изглежда изключително млада и сияйна, което предизвика вълна от коментари и догадки сред фенове и специалисти. В социалните мрежи мнозина отбелязват, че актрисата сякаш е „върнала времето назад“, а външният ѝ вид продължава да впечатлява с естественост и свежест, пише marica.bg.
Пластичен хирург предполага, че може да е имала леки корекции като лифтинг, процедури за кожа или други „подобрения“, но това не е потвърдено. Подобни интервенции, ако изобщо са правени, вероятно са били минимални и внимателно съобразени с естествените ѝ черти.
Самата Стоун в миналото казва, че е спряла с ботокс и филъри след тежкия си инсулт през 2001 г. и последвал мозъчен кръвоизлив. Споделя, че тогава процедурите са станали медицинска необходимост, а не козметика, което напълно променя отношението ѝ към естетичните намеси.
Актрисата също е подчертавала, че не е фен на фейслифтите за себе си, макар да няма нищо против пластичната хирургия като цяло — просто не иска да „променя“ лицето си прекалено и да губи своята идентичност.
В последните години Шарън Стоун все по-често говори за приемането на възрастта и за това колко е важно човек да се чувства добре в кожата си. Тя залага на здравословен начин на живот, балансирано хранене и грижа за кожата, които според нея са ключът към добрия външен вид.
Освен това актрисата остава активна както в киното, така и в обществения живот, което допринася за нейното излъчване и енергия. Мнозина са на мнение, че истинската ѝ „тайна“ не се крие в процедурите, а в самочувствието, опита и начина, по който приема себе си. Именно тази комбинация я прави не просто красива, а вдъхновяваща за жени от всички възрасти.
1 Маани
11:52 22.03.2026
2 Браво
12:00 22.03.2026
3 Тити на Кака
12:03 22.03.2026
4 Ха, ха,
12:07 22.03.2026
5 На младини бая семе отиде на вятъра
12:52 22.03.2026
6 Ауу
12:55 22.03.2026