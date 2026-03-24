Принц Хари и Меган Маркъл снимат нов сериал за Нетфликс

Меган Маркъл и принц Хари разширяват телевизионното си портфолио с нов драматичен проект за Netflix, насочен към елитния и сравнително рядко изследван свят на полото. Новината беше съобщена първоначално от Deadline и идва в момент, в който партньорството между двойката и стрийминг платформата претърпява известни сътресения след приключването на лайфстайл шоуто на херцогинята.

Поредицата, която все още няма официално заглавие, ще се развива в Уелингтън, Флорида, САЩ – един от най-важните центрове на професионалното поло в света. Сюжетът ще проследява „сложната динамика между два съперничещи си отбора и семействата, които стоят зад тях“, като се очаква да комбинира елементи на семейна драма, спортна конкуренция и социални напрежения.

Проектът стъпва върху вече съществуващия интерес на принц Хари към спорта. През 2024 г. той участва в документалната продукция „POLO“, също реализирана за Netflix, която обаче не успя да постигне значителен зрителски интерес. Новата серия ще се опита да надгради темата чрез художествен формат и по-широко разгръщане на персонажите и конфликтите.

Продукцията ще бъде разработена от компанията Archewell Productions, основана от Хари и Меган, в партньорство с Fake Empire на продуцентите Джош Шварц и Стефани Савидж, познати с работата си по успешни телевизионни проекти. Сериалът е част от дългосрочната сделка на двойката с Netflix, подписана през 2020 г., която включва както документални, така и игрални продукции.

В последните години Меган Маркъл и принц Хари се опитват да затвърдят позициите си в развлекателната индустрия, като паралелно работят и по адаптации на популярни романтични романи, сред които „The Wedding Date“ и „Meet Me at the Lake“.

В същото време около сътрудничеството им с Netflix се появиха спекулации за напрежение, особено след публикации на Variety, които поставиха под въпрос бъдещето на партньорството. Тези твърдения бяха публично отхвърлени от ръководството на платформата. Главният директор по съдържанието на Netflix Бела Баджария призова за „проверка на фактите“, като подчерта, че сътрудничеството продължава в рамките на договорените проекти.

Паралелно с това, по-рано този месец стана ясно, че Netflix прекратява партньорството си с лайфстайл марката на Меган „As Ever“, която ще продължи да се развива независимо от платформата – ход, който допълнително засили вниманието към стратегическите решения на двойката извън традиционната кралска среда.