Сагата с тризначките: Какво се случва с Любов, докато сестрите ѝ мизерстват? (СНИМКИ)

Докато две от тризначките – Вяра и Надежда Станчеви, тънат в мизерия, живеят на улицата, развиват психични отклонения и трябваше да бъдат прибрани в Родината спешно, третата – Любов, живее щастлив и изобилен живот, посещава екзотични дестинации и редовно полага грижи за себе си, които я карат да не прилича по нищо на сестрите си.

Както стана ясно, след повече от 15 години на живот като просякини из улиците на Лондон, тези дни Вяра и Надежда най-сетне се прибраха в България. Самолетните билети им бяха осигурени чрез дарения от служители в българското посолство там и двете вече се разхождат из родния си Благоевград, както вече писахме.

До завръщането им се стигна след потресаващи кадри, заснети пред Уестминстърското абатство, на които двете се държат неадекватно и крещят истерични обиди по полицията и цялата британската монархия.

И докато поведението на Вяра и Надежда събуди разнопосочни реакции - от съжаление до погнуса, сестра им Любов се радва на живота си в Лондон. Тя демонстрира сравнително висок стандарт заедно с мъжа си и дъщеричката, като видимо семейството си позволява да ходи по ресторанти, да пътува до далечни дестинации и да се радва на хубав и нормален живот.

Разликата между Любов и сестрите ѝ близначки обаче далеч не е само във финансовите възможности. Третата и най-малка сестра изглежда коренно различно от Вяра и Надежда и според запознати това е целенасочено. За да се разграничи изцяло от стария образ на тризначките, Любов се е подложила на серия от естетични процедури и не пропуска да се погрижи за красотата си.

Тя значително е уголемила устните си, прикрила е дълбоките бръчки, които имат и сестрите ѝ, с ботокс, добавила е и филъри в скулите. Освен това, Любов видимо полага сериозни грижи за физиката си, като тренира и поддържа стройно тяло, както се вижда от семейните кадри от почивки.

И въпреки че са еднояйчни тризначки, Любов изглежда значително по-млада от Вяра и Надежда. Причината са не само естетичните интервенции, но и спокойния ѝ начин на живот, за разлика от този на сестрите ѝ, които твърдят, че в Лондон са спели на улицата, сред бездомници, наркомани и психично болни. Любов от години не поддържа контакт с Вяра и Надежда, а майка им живее при нея.