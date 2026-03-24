Сагата с тризначките: Какво се случва с Любов, докато сестрите ѝ мизерстват? (СНИМКИ)

24 Март, 2026 13:31 2 453 16

Победителката от Биг Брадър живее коренно различен живот, дори визуално се различава от Вяра и Надежда

Снимка: Instagram
Мария Атанасова

Докато две от тризначките – Вяра и Надежда Станчеви, тънат в мизерия, живеят на улицата, развиват психични отклонения и трябваше да бъдат прибрани в Родината спешно, третата – Любов, живее щастлив и изобилен живот, посещава екзотични дестинации и редовно полага грижи за себе си, които я карат да не прилича по нищо на сестрите си.

Както стана ясно, след повече от 15 години на живот като просякини из улиците на Лондон, тези дни Вяра и Надежда най-сетне се прибраха в България. Самолетните билети им бяха осигурени чрез дарения от служители в българското посолство там и двете вече се разхождат из родния си Благоевград, както вече писахме.

До завръщането им се стигна след потресаващи кадри, заснети пред Уестминстърското абатство, на които двете се държат неадекватно и крещят истерични обиди по полицията и цялата британската монархия.

И докато поведението на Вяра и Надежда събуди разнопосочни реакции - от съжаление до погнуса, сестра им Любов се радва на живота си в Лондон. Тя демонстрира сравнително висок стандарт заедно с мъжа си и дъщеричката, като видимо семейството си позволява да ходи по ресторанти, да пътува до далечни дестинации и да се радва на хубав и нормален живот.

Разликата между Любов и сестрите ѝ близначки обаче далеч не е само във финансовите възможности. Третата и най-малка сестра изглежда коренно различно от Вяра и Надежда и според запознати това е целенасочено. За да се разграничи изцяло от стария образ на тризначките, Любов се е подложила на серия от естетични процедури и не пропуска да се погрижи за красотата си.

Тя значително е уголемила устните си, прикрила е дълбоките бръчки, които имат и сестрите ѝ, с ботокс, добавила е и филъри в скулите. Освен това, Любов видимо полага сериозни грижи за физиката си, като тренира и поддържа стройно тяло, както се вижда от семейните кадри от почивки.

И въпреки че са еднояйчни тризначки, Любов изглежда значително по-млада от Вяра и Надежда. Причината са не само естетичните интервенции, но и спокойния ѝ начин на живот, за разлика от този на сестрите ѝ, които твърдят, че в Лондон са спели на улицата, сред бездомници, наркомани и психично болни. Любов от години не поддържа контакт с Вяра и Надежда, а майка им живее при нея.

Публикация, споделена от Love Lyubov Stancheva (@lyubovvv_love)


Подобни новини


  • 1 Мими Кучева🐕

    12 1 Отговор
    А сагата с Милен и Мара Атанасова?💋🖕💋

    13:32 24.03.2026

  • 2 Край

    8 2 Отговор
    Роди ма мамо с късмет пък .... Ама тоя дето го е взел това за жена ... в черни пелени са го повивали.

    13:34 24.03.2026

  • 3 Какво се случва

    7 0 Отговор
    Чак моят Янко е забил глава в Размисли и Страсти покрай тази сага...що ще става сега?

    13:38 24.03.2026

  • 4 Някоя си

    10 1 Отговор
    Много невзискателни мъже има!

    13:38 24.03.2026

  • 5 Маро ле Мароо

    10 0 Отговор
    Кой та нарочи за жорнализка мароо

    13:42 24.03.2026

  • 6 Бай Хой

    6 0 Отговор
    Миииии просто тия та не ходи по гората ......

    13:44 24.03.2026

  • 7 Не знам

    8 1 Отговор
    в какъв лукс живее , но на малкото не са му изгладили дори блузката , която е и бая захабена .

    13:47 24.03.2026

  • 8 От всички ли отрепки

    12 0 Отговор
    Ще правим национални герои?
    Осъзнайте се!
    Ние работим Тук, а не се развяваме по свта да придаваме нелицеприятен вид на България!
    И без това от джепчий, проститутки, насилници и дори с икономически престъпления, страните от ЕС са луднали!
    Тия мизерии ме отвращават с наглостта си още от Биг брадър!

    13:57 24.03.2026

  • 9 ВЯРНО

    2 0 Отговор
    Това е БГ нивото.

    14:06 24.03.2026

  • 10 Гама Алма

    1 0 Отговор
    Трътка

    14:06 24.03.2026

  • 11 Гост

    3 0 Отговор
    Нормални хора, нормален живот водят! Който е избрал тъмната и лесната страна, го прибират с България Аир, и то ако има късмет...

    14:10 24.03.2026

  • 12 В тази ситуация

    4 0 Отговор
    Са защото ги мързи да работят. Те ги излъгаха, че са звиЗди с " дакъ съ ми пръстнити". Толкова. Всъщност и тази не е по - разлипна от другите, с тази разлика, че я издържс някой

    14:15 24.03.2026

  • 13 Уаййй далллеее

    5 0 Отговор
    помия и цигания ни заливат от всякъде, с какво тия ще допринесат за образуването на младите хора 🫤, че заслужиха такова внимание?!

    14:17 24.03.2026

  • 14 Тия въшли са за

    3 0 Отговор
    Психиатрично лечение и настанени в спец заведение, а не да ни ги призентирате, като някакви страдащи монахини!
    Не ви ли е срам или сте стигнали до там, че с най- долната прислойка на обществото си изкарвате мизерните парици?
    Днес гонили майка си с нож, утре ще убият някой.

    14:20 24.03.2026

  • 15 Тома

    2 0 Отговор
    Тези двете са просили защото са грозни.Иначе можеше да ни бият по г.за с пачки от работа на най древната професия.

    14:21 24.03.2026

  • 16 А каква

    0 0 Отговор
    много вървежна тройка можеха да направят в порн@то...

    14:33 24.03.2026