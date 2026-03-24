Дженифър Лопес неволно направи ироничен коментар за бившия си Бен Афлек (ВИДЕО)

Певицата Дженифър Лопес направи ироничен коментар към бившия си съпруг Бен Афлек по време на концерт от резиденцията си в Лас Вегас, с което разсмя публиката си.

56-годишната изпълнителка в момента изнася поредица от разпродадени концерти в The Colosseum at Caesars Palace. В кадри, разпространени от едно от последните ѝ участия, се вижда как тя общува с публика в залата.

По време на шоуто Лопес забелязва фен и се обръща към него с думите: „Може ли да го качим тук? Да, теб!“. След това добавя шеговито: „О, да, вижте този човек, ще му вземем всичко, което има“. Когато певицата пита за името му, той отговаря „Бен“, което предизвиква незабавна реакция от страна на Лопес – тя възкликва „ъх“, след което избухва в смях.

Джей Ло подаде молба за развод с Бен Афлек през август 2024 г., на датата на втората годишнина от брака им, след месеци на спекулации за проблеми в отношенията им.

В последни интервюта изпълнителката говори открито за настоящия етап от живота си, който определя като период на личен баланс и независимост. В разговор с Nightline тя заявява, че не бърза да започва нова връзка: „Не! Не съм! Боже опази, не искам да разваля нищо“.

„Сега е толкова хубаво. Много съм щастлива. Чувствам се наистина добре“, казва тя, като признава, че в миналото се е страхувала да бъде сама.

След раздялата Дженифър Лопес отмени турнето си „This Is Me… Live“ и взе решение да си даде време извън светлините на прожекторите. „Трябваше да спра всичко. Взех си година почивка. Реших да остана вкъщи и да приема случилото се, без да бягам от него чрез работа или чрез друг човек“, обяснява тя.

Певицата признава, че това е бил период на преосмисляне: „Бях стигнала до момент, в който си казах: какво се случва с теб? Не можех да обвинявам никого другиго. Исках да разбера себе си“.

Днес тя определя този етап като „щастлив период“: „За първи път в живота си се чувствам свободна и сама по свой избор. И това е много хубаво усещане“.