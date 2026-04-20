Певицата Нора Караиванова загуби мъжа си внезапно (СНИМКА)

Певицата Нора Караиванова, позната още от участието си в музикалното риалити Music Idol, претърпя изключително болезнена загуба. Изпълнителката сподели в профила си в социалните мрежи, че е изгубила мъжа до себе си - Пламен Зарков, когото е обичала силно и е наричала своя стена.

"Той беше моята стена, на която можех да се опра, когато съм изморена, и която пазеше мен и моето дете от всичко и всеки! Моята стена се срути по най-нелепия начин", започва емоционалната си изповед Нора.

"Опитах се, опитах се да те задържа, мое мило и добро момче! Опитах с всички сили!", признава болезнено тя. И въпреки огромната болка, признава, че вярва, че човекът до нея няма да я изостави дори и не физически до тях.

"Въпреки всичко аз дълбоко в себе си знам, че ти няма да ни изоставиш просто така, а ще продължиш да ни пазиш горе от небето", пише певицата и благодари на своя любим и за връзката му със сина ѝ Виктор.

"Благодаря ти за всичко, на което научи Виктор и му беше повече от баща! Благодаря ти, че ми показа какво е да си добър човек и сподели с мен всичко до последно", добавя тя.

Все още не е ясно какво точно се е случило с мъжа на Нора Караиванова, но трагедията със сигурност е неочаквана и тежка.