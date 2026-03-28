Бритни Спиърс се появи за пръв път след ареста (ВИДЕО)

Поп звездата Бритни Спиърс се завърна в социалната мрежа Instagram за първи път след ареста си за шофиране в нетрезво състояние, публикувайки видеа със сина си Джейдън Федърлайн.

В кратките клипове, споделени в петък, певицата и 19-годишният ѝ син се забавляват пред огледало, правейки селфита и шеговити жестове. В един от моментите Бритни се обръща към камерата с думите: „Аз съм спокойствие. Много съм спокойна“, след което подскача и леко го потупва по главата, а той реагира с усмивка.

Към публикацията тя добавя послание: „Благодаря за подкрепата… времето с близки и приятели е истинска благословия“, придружено от емотикони с рози. В другото видео двамата продължават с неформалната атмосфера, като Джейдън споменава, че би искал „да бъде като Майкъл“, вероятно препратка към Майкъл Джексън. Под кадрите Бритни Спиърс лаконично пише: „Бъдете добри.“

Публикациите идват малко след инцидента от 4 март, когато певицата беше задържана във Вентура, щата Калифорния, по подозрение за шофиране под въздействие на алкохол. Тя бе освободена на следващия ден, а случаят към момента се разглежда от прокуратурата на окръг Вентура. От институцията потвърждават, че се извършва допълнителна проверка на събраните доказателства, като окончателно решение се очаква преди насроченото съдебно заседание на 4 май 2026 г.

Според източници, близки до изпълнителката, двамата ѝ синове – Джейдън и по-големият му брат Шон, които тя има от брака си с Кевин Федърлайн – са до нея в този период и оказват подкрепа. По информация на медии, автомобилът на Джейдън е бил забелязан пред дома ѝ непосредствено след освобождаването ѝ.

Същите източници посочват, че певицата е силно разтърсена от случилото се и осъзнава необходимостта да понесе последствията от действията си. Близки до нея изразяват надежда, че ситуацията ще доведе до предприемане на стъпки към възстановяване, включително евентуална рехабилитация.

На 23 март Бритни Спиърс беше забелязана за първи път на публично място след инцидента – в Малибу, Калифорния, където чакаше реда си в заведение на Starbucks. Певицата се старае да не се набива на очи, облечена с кафяво палто и тъмни очила.

Според информация от преди ареста, тя е била забелязана да шофира неуверено след вечерно излизане с приятел. Мениджърът ѝ Кейд Хъдсън определи случилото се като „неоправдано“ и подчерта, че певицата ще съдейства на властите и ще предприеме необходимите стъпки. По думите му, близките ѝ работят по план за стабилизиране на състоянието ѝ и подобряване на общото ѝ благосъстояние.