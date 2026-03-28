Деспина Ванди с откровена изповед: Децата за мен са по-важни от музиката (ВИДЕО)

Гръцката звезда Деспина Ванди ще се завърне пред българската публика с мащабен концерт в столичната зала Арена 8888 София на 23 април – събитие, което идва в момент, в който артистката продължава да бъде едно от най-разпознаваемите имена на балканската сцена повече от три десетилетия.

В разговор с журналистката Деси Банова-Плевнелиева Деспина Ванди затвърждава образа си на артист, който остава дълбоко свързан с публиката си, независимо от времето. Тя признава, че емоцията преди всяко излизане на сцена не намалява, а напротив – остава движещата сила зад кариерата ѝ. „Възможността да общувам с хората чрез музиката е най-красивата част от тази професия“, казва тя.

Пътят ѝ към сцената започва още в детството, но не без предизвикателства. Ванди определя себе си като срамежливо дете, което постепенно преодолява притеснението, водено от вътрешната необходимост да пее. Днес, години по-късно, тя признава, че никога не е очаквала да се превърне в една от най-обичаните изпълнителки в Гърция и извън нея. „Не съм си го представяла дори и в най-смелите си мечти“, отбелязва тя.

Кариерата ѝ често се свързва с модернизирането на гръцкия лайко жанр чрез смесване с поп и денс елементи. Самата Деспина Ванди обаче отдава дълголетието си не толкова на стилистичните решения, колкото на връзката с публиката. „Емоцията между мен и хората е това, което ме задържа на сцената“, подчертава тя.

Зад публичния образ стои човек, който търси баланс в ежедневието. Гръцката звезда описва себе си като „напълно различна“ извън сцената – отдаденa на семейството, приятелите и малките моменти. Майчинството заема централно място в живота ѝ, като тя откровено признава, че е поставяла децата си над кариерата в определени периоди. Днес, когато те вече са пораснали, тя говори за удовлетворение от това, че са изградили собствен път и ценности.

Темата за личния живот също намира място в разговора. Певицата говори открито за новата си връзка, като определя любовта като „движеща сила“, която носи усещане за пълнота. За нея това чувство не се ограничава до романтичните отношения, а обхваща цялостното отношение към живота и работата.

Ванди не подминава и по-трудните страни на популярността. Тя посочва липсата на лично пространство и разпространението на неверни твърдения като част от цената на успеха. Въпреки това подчертава, че възможността да прави това, което обича, остава водеща и компенсира негативите.

В навечерието на концерта си в София изпълнителката изразява специално отношение към българската публика. По думите ѝ, връзката с феновете у нас е дългогодишна и емоционална, като често е оставала впечатлена от факта, че публиката познава текстовете на песните ѝ. „В тези два часа няма езикова бариера – едно сме“, казва тя.

Концертът в „Арена 8888 София“ се очаква да бъде сред най-мащабните ѝ изяви у нас, с пълноценна сценична продукция, включваща танцьори, костюми и селекция от най-големите ѝ хитове. За Деспина Ванди това е поредна възможност да потвърди връзката си с публиката – онази, която, по собствените ѝ думи, остава най-голямата причина да бъде на сцената и днес.

В личен план тя е категорична кое остава най-важното в живота ѝ: „Децата ми са най-голямото чудо.“ Това признание очертава и по-широкия контекст на една кариера, в която успехът върви ръка за ръка с личните избори и търсенето на баланс между сцена и дом.